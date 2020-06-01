"Halk fahiş fiyatlar altında eziliyor"

Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji ile Tarım bakanlıklarının piyasa denetimlerinde yetersiz kaldıklarını, tüketicilerden gelen şikâyet ve tepkilerin had safhaya çıktığını belirtti. Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19’un piyasaya etkilerinin tüketicileri perişan ettiği kaydedildi. Işık, yeterli denetim olmadığı için halkın fahiş fiyatlar altında ezildiğini belirtti.

Açıklamada şunlar belirtildi: Ekonomi ve Enerji ile Tarım bakanlıklarının piyasa denetimlerinde yetersiz kalmaları derneğimize tüketicilerden gelen şikayet ve tepkilerin had safhaya çıkarmış bulunmaktadır. Piyasa denetimleri yalnız fiyat ve etiket denetimi olmadığı bilinmeli ve tüketici talebi ikame ürünler ile karşılanması için Derneğimiz bu bakanlıklara işbirliği çağrısı yapmaktadır. Fahiş fiyatlar ve hak gaspı ile tüketicileri mağdur edecek davranış içerisinde bulunan iş yeri ve marketleri tüketicilerin bildirmesi halinde derneğimiz ‘Kara Liste’ kapsamında teşhir edecektir.”



Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 10:57