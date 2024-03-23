Evinin önünde saldırıya uğradı

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da 27 Aralık 2023 tarihinde aracı kurşunlanan Bilal Tula dün yine silahlı saldırıya uğradı. Küçük Kaymaklı bölgesinde Akın Başak Sokaktaki evinin önünde saldırıya uğrayan Tula, her iki ayağından vurularak yaralandı. Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Tula tedavi altına alınırken, saldırganın kaçtığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; olay dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Erkek bir şahıs Tula’ya ateş açarak, her iki ayağından vurdu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, tedavi altına alına Tula’nın ameliyat edildiği belirtildi.

İkinci saldırı

Tula, birkaç ay önce de saldırıya uğramıştı. Türkiye’den gönderilen tetikçi Abdulkadir Yavuz, 27 Aralık 2023 tarihinde saat 06.51 sıralarında Tula’nın park yerinde bulunan aracını kurşunlamıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıda kullanılan aracı Lefkoşa’da terminal bölgesinde tespit etmişti.

Araçta yapılan aramada 9 mm tabanca ve 32 adet 9 mm mermi bulunarak emare olarak alınmıştı. Polis, kısa sürede saldırganın taksi ile Ercan Havaalanına gittiğini, isminin Abdulkadir Yavuz olduğunu belirlemişti. Polis, THY'nin TK961 sefer sayılı uçuşu ile KKTC'den ayrılmaya kalkışan saldırganı yakalamıştı.

Saldırganın giriş-çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC'ye ilk kez 20 Aralık 2023 tarihinde giriş yaptığı, 23 Aralık 2023 tarihinde ise çıkış yaptığı ve son kez 25 Aralık 2023 tarihinde tekrar KKTC'ye geldiği belirlenmişti.

Tutuklanan saldırgan, İstanbul’dan Tula’yı vurması için gönderildiğini, ancak son anda vazgeçtiğini, sadece aracını kurşunladığını itiraf etmişti. Saldırgan kendisini gönderen şahsın ismini vermemişti.



