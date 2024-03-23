‘Bizde sahtelik olmaz’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden (KSTÜ) diploma alıp devlete veren, tedavüle süren ve maaş artışı alan belediye başkanı, kaymakam ve müdürlerin olduğunu iddia etti. Özersay,” Bu isimlerin diplomaları sahte mi değil mi bilmiyorum ama bildiğim şey bu diplomaların da mutlaka araştırılması gerektiğidir” dedi.

Özersay’ın paylaşımına ilk tepki Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’tan geldi.

Kırok, KSTÜ’den yüksek lisans eğitimi aldığını, 2 yılda mezun olduğunu belirtti ve ders notlarını paylaştı.

Özersay: Bu diplomalar araştırılmalı

HP lideri Özersay kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KSTÜ’den diploma alıp devlete veren, tedavüle süren ve maaş artışı da alan belediye başkanı, kaymakam ve müdürlerin olduğunu iddia etti.

Özersay şunları belirtti:

“Sahte diplomalarla gündeme gelen üniversiteden diploma alıp devlete veren, yani tedavüle süren hatta maaş artışı da almış olan ve şu anda belediye başkanı, kaymakam, müdür olan isimler var.

Bu isimlerin diplomaları sahte mi değil mi bilmiyorum ama bildiğim şey bu diplomaların da mutlaka araştırılması gerektiğidir. Takipçisi olacağız.”

Öte yandan Özersay, dün tv2020’de Gündem Özel programına katılarak, söz konusu üniversiteden diploma alan ve şu anda yüksek kademeli makamlarda olanların diplomalarının araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Ders notlarını paylaştı

Özersay’ın paylaşımında sonra Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla KSTÜ’de yüksek lisans eğitimi aldığını belirtti ve ders notlarını gösteren transkript belgesini paylaştı.

“Bir kısım medya organında son günlerde gündeme gelen sahte diploma konusu ile ilgili bazı belediye başkanlarının diplomalarının da sahte olabileceğine dair iddialar yer almıştır” diyen Ceyhun Kırok, 27 Ekim 2020 tarihinde üniversiteye kayıt olduğunu ve 8 Haziran 2022 tarihinde de mezun olduğunu açıkladı.

Kırok, “Çok çalıştım ve bu diplomanın her bir zerresini hak ederek kazandım. Bizde sahtelik olmaz. İlgililere bir kez daha hatırlatmak istedim” dedi.

Dedektifliği bıraksın

Kırok şöyle dedi:

“Sayın Özersay’da bir akademisyen olarak neyin doğru neyin yanlış yapıldığını biliyordur diye de düşünüyorum. Eğer amaç çamur atıp karalamaksa yapılan bu yanlış açıklamalara bir son vermesini ve bürünmüş olduğu dedektif rolünü bırakıp gerçek anlamda halka hizmet etmesini tavsiye ederim. Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor.”

Kırok öte yandan, tüm derslere verdiği projelerin ve anket sonuçlarının elinde mevcut olduğunu açıkladı ve gerektiği takdirde ilgili kurumlara verebileceğini vurguladı.