Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde dün sabah 03.00’e kadar süren denetimlerde polis ekipleri, toplam 6 bin 710 aracı kontrol etti, bin 482 kişi aleyhinde yasal işlem başlattı ve 59 kişi tutuklandı. Uyuşturucu test kitinin de ilk kez kullanıldığı denetimlerde adli şube ve trafik ekiplerinin yanı sıra özel birlik de yer aldı.

Asayiş denetimleri kapsamında; ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 53 kişi, kullanımlarındaki araçlarda yapılan aramalarda, tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen 3 kişi ve alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 2 kişi olmak üzere 58 kişi tutuklandı.

Mekan kapatma saatine uymadıkları tespit edilen 2 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri kapsamında; toplam 6 bin 710 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam bin 480 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 160 araç ise trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları

Yasal hız sınırını aşmak: 523

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 29

Sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı olmayan araç kullanmak: 9

Sigortasız araç kullanmak: 63

Sürüş sırasında cep telefonu kullanmak: 13

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 92

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 159

Muayenesiz araç kullanmak: 54

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 25

Aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak: 3

Tehlikeli sürüş yapmak: 3

Diğer trafik suçları: 507.