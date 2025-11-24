19 silah ülkeye nasıl girdi?

Suna ERDEN

Polis Genel Müdürlüğü Özel Soruşturma Şube Amirliği ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı “Siper Operasyonu” kapsamında Güzelyurt’ta ele geçirilen 19 tabanca, şarjörler ve 9 adet canlı mermi ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan S.A. (E-42) mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında olgular aktarılarak, 3 gün ek süre talep edildi.

Polis, 31 Ekim 2025 tarihinde KKTC'ye çok sayıda silah getirildiğine dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, yapılan Siper Operasyonu'nda ilk etapta H.A.’nın tutuklandığını ve tasarrufunda 11 adet silah, 11 şarjör ve canlı mermi ele geçirildiğini kaydetti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı olarak Y.S.’nin de tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye silah toplam 19 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Bostancı’da kurumuş su kuyusunda plastik aksamları zarar görmüş 8 adet silah daha ele geçirdiklerini ifade etti. Polis memuru; toplam silah sayısı 19'a çıkarken, zanlıların cep telefonlarında yapılan inceleme sonucu tabancaları Lefkoşa’da S.A.’dan aldıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, S.A.’nın aranan şahıs ilan edildiğini, 22 Kasım tarihinde Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakaladığını kaydetti. Polis memuru; soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, zanlının silahları ülkeye nasıl getirdiğinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

