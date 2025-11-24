Virajda sağ şeride geçti

Hüseyin ÇİÇEK

Karpaz Bölgesi’nde, Kuzey Sahil Yolu üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bölge sakinlerinden 41 yaşındaki Alparslan Tok yaşamını yitirdi. Kaza, Balalan ile Yedikonuk arasında, Yudi olarak bilinen bölgede saat 14.50 civarında meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; Alparslan Tok yönetimindeki ZN 453 plakalı motosiklet, batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu virajı dönmeye çalışırken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bu sırada yolun sağ şeridine geçmesi üzerine, karşı yönden gelmekte olan Kıbrıslı Rum Andreas Voksou’nun yönetimindeki KJE 464 plakalı jeep aracın sağ ön kısmıyla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Alparslan Tok olay yerinde hayatını kaybetti. Jeep aracın sürücüsü Andreas Voksou ile araçta yolcu olarak bulunan Maria Voksou (58) ve Panayodis Voksou (26) yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı, polis olay yerinde incelemelerde bulundu ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Bir çocuk babasıydı

Bir kız evladı bulunan ve Dipkarpaz’da ikamet eden Alparslan Tok, otobüs şoförlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlıyordu. Tok’un, beklenmedik ölümü ailesi ve Dipkarpaz’ı yasa boğdu. Tok’un, cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından defnedileceği açıklandı.