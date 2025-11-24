Tümü ihraç edilecek

Lefkoşa, Gönyeli, Alayköy ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen huzur operasyonlarında KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri belirlenen toplam 22 kişi mahkemeye çıkarıldı. Nijerya, Pakistan, Kamerun, Türkiye, Sudan ve Bangladeş vatandaşı olan 22 kişi hakkında ek tutuklama emri alınırken, zanlıların arasında 2014 yılından beri kaçak yaşayanlar olduğu açıklandı.

Polis memuru; 22 Kasım 2025 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimi kapsa-mında yapılan muhaceret kontrolleri sırasında, P. J. A.’nın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1089 gündür, H. K.’nın 29 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 906 gündür, N. G. B.’nin 29 Kasım 2023 tarihin-den itibaren 724 gündür, A. B.’nin 21 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 489 gündür, A. A.’nın 7 Ağus-tos 2025 tarihinden itibaren 107 gündür, C. P.’nin 29 Ekim 2025 tarihinden itibaren 24 gündür, U. C. D.’nin 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren 206 gündür ve R. E.’nin 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 358 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, aynı gün saat 16.30 sıralarında Surlariçi bölgesinde Kılıçlar Pansiyonu önünde yapılan kontrolde, İ. K. isimli şahsın 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren 2 bin 15 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini mahke-meye aktardı. Polis memuru; saat 22.30 sıralarında Gönyeli’de Martı Sokak üzerinde bulunan bir apartman adresinde tespit edilen Bangladeş uyruklu M. A. M. U.’nin 29 Mayıs 2025 tarihinden itiba-ren 178 gündür, M. A.’nın 26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 454 gündür ve A. isimli şahsın 4 Mart 2025 tarihinden itibaren 264 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Gece kulübünde 3 kişi yakalandı

Polis, aynı gün saat 23.00 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde yapılan muha-ceret kontrolünde, Bangladeş uyruklu M. P. U.’nun 6 Eylül 2023 tarihinden itibaren 808 gündür, M. S. H.’nin 25 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 120 gündür ve M. A. H.’nin 3 Aralık 2024 tarihinden itiba-ren 354 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini ifade etti.

Güzelyurt’taki zanlıların uzun süredir kaçak oldukları anlaşıldı

Polis memuru; aynı tarih içerisinde Güzelyurt’ta gerçekleştirilen huzur operasyonunda, şüpheli hare-ketleri üzerine durdurulan altı şahıs üzerinde yapılan muhaceret kontrollerinde; T. J. W.’nin 20 Nisan 2015 tarihinden itibaren 3 bin 839 gündür, J. B. K.’nın 29 Aralık 2014 tarihinden itibaren 3 bin 983 gündür, M. Y. A.’nın 26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 453 gündür, U. A. E.’nin 24 Ocak 2019 tari-hinden itibaren 2 bin 494 gündür, C. O.’nun 4 Haziran 2016 tarihinden itibaren 3 bin 459 gündür ve E. C. A.’nın 24 Kasım 2022 tarihinden itibaren bin 95 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılması gerektiğini ifade ederek soruşturma için 3 gün ek süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

