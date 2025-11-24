Endişe var

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu, şiddet, hırsızlık, cinayet girişimi ve darp suçlarının artması vatandaşları endişelendiriyor. Yetkililerin daha sert önlemler almasını isteyen vatandaşlar, özellikle giriş ve çıkışların daha kontrollü olmasını istiyor. Yaşanan olayların herkesi huzursuz ettiğini belirten vatandaşlar, cezaların ve denetimlerin artırılmasını öneriyor.

Polisin ve yargının hem personel, hem de araç bakımından güçlendirilmesinin şart olduğunu belirten vatandaşlar, sivil araç sayısının yarım milyona yaklaştığı bir ülkede önemli kurumların ihtiyaçlarını karşılamanın öncelikli görev olması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlar, mevcut imkanlarla hem polisin, hem de yargının başarılı çalışmalarından övgüyle söz ediyor.

****

Ne dediler?

Hüseyin Kırıkkaleli

“Ülkede suç patlamasının olmasını herkesin düşünmesi ve rahat olunmaması gereken bir konudur. Polisin ve yargının gerek personel gerekse araç olarak eksik olduğunu biliyoruz ve bunun giderilmesi için ilgililerin görevlerini tam olarak yapması ve bu eksiklikleri gidermesi gerekiyor. Gerekli her türlü önlemlerin alınması gerekiyor. Ülkede artan suç oranlarının önlenebilmesi için sıkı denetimler ve ülkeye giriş çıkışların daha kontrollü olması gerekiyor”

Mehmet Habeşoğlu

“Ülkede suç patlaması var ve bunun karşısında yargıda ve poliste eksikliklerin giderilmesi ve hem yargının hem de polisin güçlendirilmesi gerekiyor. Ülkede artan suçların önlenebilmesi için polis yetkili mercilerden biridir o nedenle polisin daha fazla personel alınarak güçlendirilmesi gerekiyor”

Hüseyin Çaklioğlu

“Ülkede suç patlaması var ve bu noktada polis ve yargının eksikliklerinin giderilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Sabit radarların yazdığı cezaların tahsilatını yapacak personelin olmadığını bile duyuyoruz o nedenle polisin çok daha fazla güçlendirilmesi gerekiyor. Genel olarak suçlarda ciddi bir artış söz konusu ve bunu önleyebilmek adına ülkeye girişleri daha sıkı tutmalı ve her önüne gelen elini kolunu sallayarak ülkeye girmesinin önlenmesi gerekiyor”

Naci Karaoğlan

“Polisin ve yargının eksikliklerinin giderilmesi ve her ikisinin de güçlendirilmesi adına gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Ülkede artan suçların önlenebilmesi adına ülkeye giriş çıkışların sıkı denetlenmesi ve ülkenin istihbarat ağının güçlendirilmesi gerekiyor”

Osman İzoğlu

“Ülkede yaşanan suç patlamasına karşı hem yargının hem de polis teşkilatının eksikliklerinin giderilerek personel sayısı arttırılarak güçlendirilmesi gerekiyor. Ülkede artan suç oranlarının önlenebilmesi adına ülkeye giriş çıkışların daha sıkı denetlenmesi ve ülkede kaçak olarak bulunanların tespit edilerek sınır dışı edilmeleri gerekiyor”

Çimen Ünsaç

“Ülkede her alanda eksiklikler var ve memurlar ihtiyaç olan yerlere değil ihtiyaç olmayan yerlere hatta iş olmayan yerlere işe alım yapılıyor. Bakan tanıdığınız varsa ve torpiliniz varsa ihtiyaç olan yere değil tercih ettiğiniz yere alınıyorsunuz ve bu çok yanlıştır. Polisin personel sayısının yeterli olmadığını ve kaliteli araçlarının olmadığını biliyorum ayrıca davalar çok uzadığı için mesela bir boşanma davasının bile 5 yıla kadar sürmesi insanların yargıya olan güvenini azaltıyor ve herkes kendi adaletini sağlamaya çalışıyor. Hal böyle olunca da ülkede suç oranında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu noktada yargının ve polisin güçlendirilmesi ayrıca bu ülke vatandaşı olmayan insanlardan ülkeye girişte sabıka kaydı istenmelidir. Yurt dışında aranan kişilerin elini kolunu sallayarak bu ülkeye cebinde beş kuruşu olmadan girebilmesi suç oranlarını da arttırıyor”

Deren Gürle

“Ülkemizde yaşanan suç patlamasına karşın polis ve yargının güçlendirilmesi gerekiyor. Polise personel alımı yapılıyor ancak yeterli olduğunu düşünmüyorum. Daha fazla personelin ve daha teknolojik araçların alınarak polis ve yargının güçlendirilmesi gerekiyor. Ülkede artan suçları önleyebilmek adına ülkeye giriş çıkışların çok daha sıkı denetlenmesi gerekiyor”

Raqbir Sing

“Ülkede suç patlaması var ancak hem yargıda hem de poliste personel ve araç eksiklikleri vardır. Bu noktada hükümetin gerekli çalışmaları yapması ve tedbir alması gerekiyor. Ülkede artan suç oranının azalması adına ülkeye giriş çıkışların daha sıkı denetlenmesi ve halkın da yardımcı olarak suçları ihbar etmesi ile azaltılabilir. Elini kolunu sallayan bu ülkeye girdiği sürece her türlü kanunsuz durum yaşanır ve her türlü suçlar artmaya devam eder”

Zafer İlçiktay

“Polisin de yargının da yükü çok ağır. Suç patlaması ithaldir ve önlenemiyor. Nereye bakarsan uyuşturucu, insan kaçakçılığı, mafya işleri, kara para aklama olayları ve benzeri olaylar her yerde yaşanmaya başladı. Bu noktada polis ve yargının en temelden yeniden yapılandırılması ve siyasiler tarafından yalnız bırakılan polis ve yargının güçlendirilmesi gerekiyor. Ülkede artan suçların önlenebilmesi adına giriş çıkışların sıkı denetlenmesi ve kaçakların iyi kontrol edilip tespit edilmesi ve gönderilmesi gerekiyor. Ülke sorma gir hanına döndü ve köyler bile artık korkulacak ortamlara döndü. Ülke kötüye gidiyor ve bu yönde bir çalışma bekliyoruz”