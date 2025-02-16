İhraç işlemleri başlatıldı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Mayos Usawurus ile Suriye uyruklu 24 yaşındaki Halid Abbas yeniden mahkemeye çıkarılarak, 7gün ek süre temin edildi.

Zanlılarla ilgili ihraç işlemleri başlatıldığı açıklanırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 11 Şubat 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa’da devriye gezen bir ekip tarafından Hasan Tahsin Caddesi üzerinde tespit edilen Mayos Usawurus’un yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2023 tarihinden beri 440 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis; Suriye uyruklu 24 yaşındaki Halid Abbas’ın da 12 Şubat 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Narkotik ekiplerinin Lefkoşa'nın Göçmenköy bölgesinde bir adreste yaptığı arama esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 366 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis; zanlıların ihraç edilebilmesi için Sivil Muhaceret Dairesine yazı yazıldığını, sürecin başladığını ancak işlemlerin tamamlanması için süreye ihtiyaçları olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.



Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025, 01:42