Bir kısmını satmış

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde yaşayan Sudanlı bir öğrencinin uyuşturucu sattığına dair ihbar alan narkotik ekipleri, paketlenmiş 17 gram hintkeneviri ele geçirirken, kurye olduğu iddia edilen Gasim Tarig Mohammedali Ahmed ile ev arkadaşı Ahmed Atıf Khalil Farah’ı tutukladı.

İki zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılarak, bir gün daha tutuklama emri alındı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını belirterek, olguları aktardı.

Polis, 4 Aralık 2024 tarihinde zanlı Ahmed’in uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Yenişehir’deki evinin çevresinde pusu görevine başlandığını açıkladı.

Polis, bir süre sonra zanlının evin çevresinde tespit edilerek, alıkonulduğunu belirtti. Polis, zanlı Farah’ın da evde tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, evde yapılan aramada salondaki masa üzerinde satışa hazır paketlenmiş 17 gram olduğuna inanılan hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 2 bin TL nakit para bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Farah’ın yatak odasında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve öğütücü bulunarak, emare alındığını, her iki zanlının da tutuklandığını açıkladı.

25 gram 200 euro

Polis memuru, zanlı Ahmed’in uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan 200 euro karşılığında 25 gram olarak aldığını, 4 gramını tartıp, Farah’a verdiğini, bir kısmını içtiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Farah’ın da zanlı Ahmed’den 4 gram uyuşturucu aldığını ve bir kısmını içtiğini kabul ettiğini açıkladı.

Polis, her iki zanlının da gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini, aranan şahıs olduğunu, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024, 09:49