TÜK’e hücum

Ömer KADİROĞLU

Toprak Ürünleri Kurumu'nun (TÜK) Türkiye’den ithal ettiği ve kendi ambarlarında kilosu 26 liradan sattığı patatesler dün yarım saat içinde tükendi. Ucuz patates alabilmek için sabahın erken saatlerinde TÜK ambarlarına giden vatandaşlar, satışın başlaması için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Satışa sunulan miktarın yetersiz olması nedeniyle vatandaşların önemli bir kısmı patates alamadan evine döndü. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, ithal edilen miktarın yetersiz olduğunu ve bu sorunun adeta işkenceye dönüştüğünü belirterek yetkililere daha etkili önlem alma çağrısında bulundu.

Yarım saatte tükendi

TÜK’ün önünde dün sabah saatlerinde patates kuyruğu oluştu. Vatandaşlar, ucuz patates alabilmek için sıraya girdi. TÜK’ün Lefkoşa’da bulunan ambarına gönderilen 90 torba patates yarım saat içerisinde tükendi. Patates almaya gelen ancak umduğunu bulamayan vatandaşlar ise isyan etti. TÜK’ün Lefkoşa’daki satış ambarı sorumlusu Metin Çolakoğlu Diyalog’a yaptığı açıklamada Mağusa’da bulunan soğuk hava depolarına giren patatesin 10 ve 25’er kilo şeklinde yeniden torbalandığını kaydetti. Bir-iki gün sıkıntı yaşanacağına değinen Çolakoğlu, sabah saatlerinde patates almaya gelen kişilerin zaman zaman gerildiğini, ellerinde bulunan 90 torba patatesi yarım saat içerisinde bitirince patates alamayan vatandaşların isyan ettiğini söyledi. Çolakoğlu, 90 torba patates karşın 120 vatandaşın geldiğini ve gün boyu da gelmeye devam ettiğini belirterek, taleplerin karşılanamadığını ifade etti. Mağusa’dan patateslerin bugün yeniden yüklenerek Lefkoşa’ya getirileceğini kaydeden Çolakoğlu saat 10.00-10.30 gibi satışa başlanacağını açıkladı. Çolakoğlu, “genelgeye göre marketlere de verilecek ancak ambarlardan şu an için marketlere verilmiyor. Mağusa’daki ambardan veriliyor mu onu bilmiyorum” dedi.”

