Depreme hazırlık

Rum Sivil Savunma Teşkilatı, Larnaka’da arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; tatbikat esnasında açıklama yapan Rum Sivil Savunma Teşkilatı Basın Sözcüsü Olivia Mihailidu, Rum kesiminin deprem yönetimi konusunda Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) onayını almayı başaracağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Larnaka Sivil Savunma Bölge Müdürlüğünde, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) temsilcilerinin misafir edildiğini ve OCHA’nın insani konuların koordinasyonundan yetkili olduğunu dile getiren Mihailidu, BM yetkililerinin, deprem yönetimiyle ilgili ulusal sistemlerini değerlendirmek ve BM’nin ortaya koyduğu standartlara uyan prosedürleri takip edip etmediklerini tespit etmek için Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiklerini ifade etti.

Bunların “INSARAG GUIDELINES” olarak bilinen yönergeler olduğunu ifade eden Mihailidu, Rum kesiminin bu konuda uzun yıllardır OCHA’nın taleplerine yanıt vermek için çabaladığını ifade etti.

Olumlu bir değerlendirme almaları durumunda, Rum Yönetimi’nin, İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Teşkilatı aracılığıyla, ilgili onayı alacağını kaydeden Mihailidu, bunun ülke açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Mihailidu, arama-kurtarma tatbikatının senaryosunun, Larnaka deniz bölgesinde gerçekleşen ve özellikle Larnaka olmak üzere tüm Kıbrıs’ta hissedilen 6,5 şiddetinde bir depremle alakalı olduğunu da sözlerine ekledi.