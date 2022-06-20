Törenle uğurlandı

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz yolu bağlantısı 21 yıllık aradan sonra dün yeniden başladı.

Limasol Limanı ile Pire Limanı arasında sefer yapacak olan “M/V Daleela” isimli 400 yolcu kapasiteli ve casino’lu geminin ilk seferinde 120 yolcu seyahat etti.

Rum basın haberlerine göre; ilk sefere Rum Başkanlık Müsteşarı Kiriakos Kusios, müsteşarlar Savvas Perdios ve Vasilis Dimitriadis, Yunanistan Turizm Müsteşarı Sofia Zaharaki, Ulaştırma Komitesi’nde yer alan milletvekilleri, Limasol Belediye Başkanı, gazeteciler ve Denizcilik Müsteşarlığı bürokratları katıldı.

Limasol Limanında düzenlenen törene katılan Rum lideri Nikos Anastasiadis, yaptığı konuşmada bunun hem ekonomik hem de Yunanistan ile Kıbrıslı Rumların deniz yoluyla bağlanması açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

M/V Daleela’nın bağlı olduğu Scandro şirketinin müdürü ve ortağı Marios Mihail, yarım milyon Euro harcamayla lüks hale getirdikleri geminin 6'sı VİP, 38 adet birinci sınıf, 68 adet ikinci sınıf kamarası olduğunu ve 100’den fazla araç taşıyabileceğini belirtti.

Çocuklar için oyun alanı ve casino’su da bulunan gemide her bölümün girişinde bir karşılama noktası olduğunu anlatan Mihail, casino’da rulet masalarının yanı sıra 30 adet slot makinesi olduğunu söyledi.