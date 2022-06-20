Kuzeye geçmiyor

Wessex Kontu Prens Edward ile eşi Sophie’nin iki günlük Kıbrıs ziyareti nedeniyle güneyde geniş güvenlik önlemleri alındı. İngiliz Yüksek Komiserliği’nin bu gece Prens Edward ve eşi Kontes Sophie için karşılama töreni düzenleyeceği belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in etkinlikte konuşma yapacağı, ayrıca Wessex Kontu Prens Edward ve eşiyle baş başa görüşeceği ifade edildi.

Anastasiadis ve eşi Andri Anastasiadi’nin sabah saatlerinde ise Wessex Kontu Prens Edward ve eşi Sophie’yi Başkanlık Sarayında karşılayacağını duyuran Rum basını, çevrede geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin alındığına dikkat çekti.

Rum basınına göre; Anastasiadis yarınki görüşme sırasında Prens Edward ve eşini, Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki tezleri ve “Güven Yaratıcı Önlemlerle” (GYÖ) ilgili bilgilendirecek.

Anastasiadis’in görüşmede Rum tarafının, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlamasıyla ilgili iradesi ve buna hazır olduğunu yineleyeceğini belirten Rum basını, Türkiye’nin kapalı Maraş’la ilgili girişimlerinin de gündeme getirileceğini kaydetti.

Prens Edward ile eşi Sophie’nin, Kuzey Kıbrıs’a geçmeyeceği belirtildi.