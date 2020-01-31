Öfke dorukta

Kuzey Kıbrıs’ta en fazla ölümlü kazananın meydana geldiği yer olan Kurudere kavşağında düzenleme isteyen bölge sakinleri, bunun kısa sürede yapılması için çok daha etkili bir eylem hazırlığı yapıyor. Diyalog’a konuşan Kurudere sakinleri “Buraya bir çember ve kameranın 30 metreye çekilmesini istiyoruz” diyerek, bunun için uzun süre beklemeyeceklerini söyledi.

Köy muhtarı Bülent Şengül, yeni eylem planı hakkında bilgi verirken, yolun süresiz kapatılacağını, tutuklama olsa bile geri çekilmeyeceklerini belirtti. “Canımıza tak etti. Daha kaç can vereceğiz?” diyen muhtar Şengül, yetkililerin bu hayati soruna ilgi göstermesini istedi.

Diyalog TV’de canlı yayımlanan Halk Meclisi programına katılan bölge muhtarı ile köy sakinlerini şunları söyledi:

Bülent Şengül (Kurudere Muhtarı)

“Bu kavşakta ayda ortalama 10 kaza oluyor. Kavşağa bir çember yapılması lazım, ayrıca buradaki kameranın 70 metreden 30’a çekilmesi gerekiyor. Azami hız limitinin de azaltılması şarttır. Sorunlarımızı birçok kez yetkililere aktardık ancak bir adım atılmadı. Talep ettiğimiz adımlar atılmazsa bu yolu kapatmayı düşünüyoruz. Konteynerleri yola koyup bir hafta kapatmayı düşünüyoruz. Daha önce eylem yaptık, bir sonuç alamadık, bu nedenle dozu artıracağız. Bizi içeri de atsalar bunu yapacağız, her şeyi göze aldık.”

Yılmaz Dal: Annemi ve kız kardeşimi kaybettim

“Biz ölüm kavşağında eylem gerçekleştirdik ancak sesimizi duyan olmadı. Bu eylemden sonra hiçbir devlet yetkilisi muhtarımıza ulaşmadı. Kavşakta 2000 yılında meydana gelen trafik kazasında annem, kız kardeşim ve bir köylümüz yaşamını yitirdi. Bu kavşak can yakıyor, en iyi ben bilirim bu acıyı… Ölen insanların hiç mi değeri yok?. Siyasiler biz ne zaman duyacak, hiç mi empati kurmuyorlar, acımızı neden görmezden geliyorlar?. İlla bir siyasetçinin akrabasının mı ölmesi gerekir bunu anlamaları için. Hız tespit kameramız var ama kavşaktan 100 metre geride… Hız limiti burada 75. Kamerayı geçtikten sonra kavşaktan 100-120 kilometre ile geçen arabalar var. Bir kameranın yeri neden geri alınamıyor?.”

Kamil Toklu: Sevdiklerimiz ölüyor

“Sevdiklerimiz, tanıdıklarımız, arkadaşlarımız trafik kazalarında ölüyor. Küçücük ülkede birçok kişi kazalarda yaşamlarını yitiriyor.

Sadece bu bölgede değil ülkenin tüm riskli noktalarında acil önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde ölümlerin ardı arkası kesilmeyecek.”

Cengiz Apaydın: Hani üst geçit yapılacaktı?

“Yıllar önce buraya bir üst geçit yapılacak diye yolun kenarlarını kazdılar. Birçok insanımız bu çukurlara girip kaza yaptı, öldü. Daha kaç kişinin ölmesini bekliyorlar. Yeter artık, bir an önce bozuk yollar düzeltilmelidir.”

Serdar Tıngır: Başkalarının canı yanmadan düzeltilsin

“Bu kavşak olayı kanayan yaramızdır. Eylem yapıldıysa, kazalar medyada haberleştiyse de yetkililer bin bir türlü bahanelerle bunu geçiştiriyor. Bizi anlamaları için illa bir siyasetçinin canı mı yanmalı? O zaman mı harekete geçecekler. Biz kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Birilerinin daha canı yanabilir burada. Bir an önce çözüm istiyoruz. Kiminle görüştüysek “Suç bizde değil”, “Elimizden geleni yapıyoruz”, “Ödenek yok” gibi bahaneler öne sürdüler. İnsanların sorumluluklarını sırtından atması çok kolay. Ama bu işin manevi bir mesuliyeti de var. Birilerinin burada canı yanıyorsa, bunun ucu bir gün gelip kendilerine dokunacak. Elçilik ile de konuşuyoruz, “Proje getirilsin yaparız” diyorlar. Biz daha ne yapalım… Ne kadar daha haykırmamız gerekiyor.”

Derviş Sofu: Bu yolda kızımı kaybettim

“Ben bu yolda kızımı kaybettim. Son olarak buradaki kazada ölen Haşim Girgin’in de dayısıyım. Memlekette bu işler düzelmez. Burasının düzelmesi için bir anlaşma, çözüm olması gerekiyor. Kıbrıslı Türkler olarak ganimete alıştık. Bu ülkede bir savaşta bir de trafikte ölenler için maraz ediyorum.”

Adil Onalt (Aslanköy Muhtarı Adil Onalt)

“İlk önce bölge halkı bilgi olmalı. Komutanlar olmazsa askerleri savaşta yürütemezsin. Polis ile karşı karşıya gelecek bir eylem olmazsa bu yol düzelmez. O nedenle bölge halkı birlik olacak ve mücadele edecek. Çarpışmayı göze alacak halk ve bu yol düzelecek. Bakın bu yolda 5 kişi öldü ve sonrasında bariyeri çektiler. O nedenle eylem şart. Gereken neyse yapacağız.”