Destek verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında 5 Nisan’da New York’ta yapacağı görüşmeyi olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

Fileleftheros gazetesinin “Guterres Tatar’ı Görüyor” başlıklı haberine göre dün görüşme ihtimalini yorumlaması istenen Hristodulidis, bunun olumlu bir gelişme olduğunu söyleyerek, BM Genel Sekreterinin müzakerelerin yeniden başlaması çabasına aktif bir şekilde katılmasını istediklerini dile getirdi.

Tatar-Guterres görüşmesinin BM Genel Sekreterinin kendisine aktardığı düşüncelerle ilgili olup olmadığının sorulması üzerine ise Hristodulidis “BM Genel Sekreteriyle görüştüğümüzde bana yapacağımız görüşme kamuoyuna açıklanır açıklanmaz Kıbrıs Türk liderinin de hemen BM Genel Sekreteriyle görüşmek istediğini söyledi. Tatar-Guterres görüşmesinin bu çerçevede gerçekleşeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bunu önemli bir olay olarak addettiğini ve böyle bir görüşmenin yapılacak olmasının olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin müzakerelerin yeniden başlaması çabasına daha aktif katılmasını istediklerini yineledi.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmede kendi konularını ortaya koyacağına dair ifadesi üzerine ise Hristodulidis, Tatar adına konuşamayacağını dile getirerek, her gün yapılan açıklamaları gördüklerini ancak bunun bu çabaya son verdikleri anlamına gelmediğini ifade etti.

Zamanın geçmesinin, hedefe ulaşma konusunda yeni oldu bittiler ve daha çok zorluklar meydana getirdiğini öne süren Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakerelerin yeniden başlaması için mümkün olan her şeyi yapacaklarını söyledi.

Hristodulidis “Zamanın geçmesinin yeni oldu bittiler yarattığı herkesin hem fikir olduğu bir tespittir. Bunun haricinde BM Genel Sekreteriyle bazı spesifik fikirleri tartıştık. Benimle sürecin ilerlemesi için sahip olduğu fikirlerden bazılarını paylaştı, ben bunlara olumlu karşılık verdim ve umarım Türk tarafı da bunlara olumlu karşılık verir” dedi.