Detayı verilmedi

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partilerin, Ledra Palace’ta yaptıkları görüşmede ‘Küresel bir kurum’ üzerine tartışma yapıldığı ve bu önerinin Rum DİKO partisinden geldiği bildirildi.

Haravgi gazetesi haberi “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Partiler Kıbrıs’ta BM Çatısı Altında 'Küresel Kurumu' Tartıştı” başlığıyla aktarırken, siyasi partilerin; barışın inşa edilmesine ve çatışmaların çözümü hedefiyle BM şemsiyesi altında Kıbrıs’ta “küresel bir kurum” kurulmasının, çözümden sonra tüm Kıbrıslıların güvenlik duygusunun güçlendirilmesine katkı sağlayabileceği fikrini ele aldıklarını yazdı.

Siyasi partilerin ayrıca, Cenevre’deki çok taraflı konferansa katılmaları yönünde tüm müdahil taraflara da çağrıda bulunduğunu yazan gazete toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamaya da yer verdi.

Politis gazetesi ise haberi “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Partiler Kıbrıs’ta Kurum Talep Ediyor” başlığıyla verirken Fileleftheros gazetesi haberi “Kıbrıs’ta Küresel Kurum Kurulmasını İstiyorlar…. DİKO’nun Ledra Palace’taki Kıbrıslı Türk ve Rum partiler Buluşmasındaki Önerisi” şeklinde yansıttı.

