Ortak coşku 99 yaşında

Modern Türkiye’nin kuruluşunda köşe taşlarından biri olan, Kurtuluş Savaşı’nda düşmana son büyük darbenin vurulduğu Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü, Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

Kutlamalar çerçevesinde 30 Ağustos Pazartesi günü başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler düzenlenecek.

Büyük zaferin yıl dönümünde bazı sosyal etkinlikler de yapılacak.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü saat 18.00’de ve İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.30’da tören düzenlenecek.

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 09.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde, ardından müze önünde yer alacak.

İskele’deki tören saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda yapılacak.

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 18.00’de başlayacak.

30 Ağustos’ta Mehmetçik Belediye Parkı Atatürk Büstü önündeki tören saat 09.00’da başlayacak.

Geçitkale Atatürk Anıtı’nda gerçekleşecek tören saat 09.00’da başlayacak.

Akdoğan’da gerçekleşecek tören ise Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da başlayacak.

Bisikletle zafer turu düzenleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Genç Gönüllüler KKTC ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında bisikletle “zafer turu” düzenleniyor.

Etkinlik Lefkoşa’da 30 Ağustos Pazartesi günü Girne Kapısı’nda saat 19.00’da başlayacak.

Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Polis, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da tören saatleri içerisinde bazı yolların trafik akışına kapatılacağını, trafik akışının alternatif yollardan yapılabileceğini duyurdu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Pazartesi günü, Lefkoşa’da, saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak. Aynı gün Gazimağusa’da ise, saat 15.00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Bulvarının, DAÜ Çemberi ile Sulu Çemberi arasında kalan kısmı ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle Lefkoşa’da, belirtilen tarih ve saatlerde kullanılabilecek yollar şöyle açıklandı:

“Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabileceklerdir.

Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabileceklerdir.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanabileceklerdir.

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları gerekmektedir.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanabileceklerdir.

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.”

Polis açıklamasında, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.