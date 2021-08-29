banner493

‘Kabul edilemez’

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’den araç lastiği satın alması tepkilere yol açtı

‘Kabul edilemez’
banner432

  Güney Kıbrıs’taki sözde sosyalist EDEK Baf milletvekili İlias Mirianthus, Rum devlet depolarının Türkiye’den araç lastiği temin ettiğini ve bu lastiklerin birçoğunun itfaiye araçlarına takıldığı bilgisi edindiğini açıkladı.

   Mirianthus “Bu tavır kabul edilemez” dedi.
   Fileleftheros’un haberine göre alınan lastiklerin standart dışı olduğu ve bu lastiklerin takıldığı itfaiye araçlarının da hareketsiz kaldığı iddiasında bulunan Mirianthus “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgalci Türkiye’yi bu şekilde finanse etmesi kabul edilemez” diyerek yetkili makamları meseleyi araştırmaya çağırdı. 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Aile yardım çağrısı yaptı
Aile yardım çağrısı yaptı
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner474

banner460