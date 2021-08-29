Güney Kıbrıs’taki sözde sosyalist EDEK Baf milletvekili İlias Mirianthus, Rum devlet depolarının Türkiye’den araç lastiği temin ettiğini ve bu lastiklerin birçoğunun itfaiye araçlarına takıldığı bilgisi edindiğini açıkladı.

Mirianthus “Bu tavır kabul edilemez” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre alınan lastiklerin standart dışı olduğu ve bu lastiklerin takıldığı itfaiye araçlarının da hareketsiz kaldığı iddiasında bulunan Mirianthus “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgalci Türkiye’yi bu şekilde finanse etmesi kabul edilemez” diyerek yetkili makamları meseleyi araştırmaya çağırdı.