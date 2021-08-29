Covid-19 salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta en çok etkilenen sektör turizm oldu. Ticaret Odası tarafından, Turizm Planlama Dairesi verileri ışığında hazırlanan rapora göre; sektörde salgın öncesi dönemlere göre yüzde 78 oranında düşüş yaşandı.

2020 yılı içerisinde ve 2021’nin ilk aylarında yaşanan kapalılık dönemleri sektörün daralmasına, küçük ölçekli otellerin kapısına kilit vurmasına neden olurken, Türkiye’nin turizm kenti Antalya pandemiye meydan okudu.

Antalya son 8 ay içinde 5 milyonu yabancı olmak üzere 6,5 milyon turist ağırladı.

Aşılanma etkili oldu

Dünyanın dört bir yanından tatilcinin gittiği Antalya’da hem turizm çalışanlarının yüksek oranda aşılanması hem de güvenli turizm sertifikası kapsamında verilen hizmet yerli ve yabancı misafirleri sevindirdi.

Binlerce uçak iniş yaptı

Geçen yıl 3,5 milyon tatilci ile sezonu kapatan 600 bin yatak kapasiteli kentte, 2021 yılında da yükselişini sürdürüyor. Yılbaşından bu yana kente havayolu ile giden yolcu sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Antalya Havalimanı iç hatlar terminaline 8 ayda 10 bin uçak ile 1,5 milyon yolcu iniş yaptı. Dış hatlarda ise aynı süre içinde 26 binden fazla uçak ile 5 milyon tatilci gitti. Turizm sektörünün lokomotif milleti olan Ruslar, 2 milyon kişiyle ilk sırada yer alırken, Rusları 1 milyon ile Ukraynalılar ve 800 bin ile Almanlar izledi.