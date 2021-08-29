‘Hoş geldin Güneş’

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 teşhisiyle tedavi gören hamile kadın dün sabah doğum yaptı. Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren 27 yaşındaki genç kadının bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Ailesi kız çocuğuna Güneş ismini verirken, Başhekim Erol Uçaner, bebeğin hiçbir sağlık sıkıntısının bulunmadığını ifade etti. Uçaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hemşirelerin kucağındaki Güneş bebeğin fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, “Hastanemize bir Güneş doğdu, ismi gibi ışıldasın” ifadelerine yer verdi.

Tatar anneyi tebrik etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Güneş bebeğe hoş geldin der ailesini tebrik ederim” ifadelerini kullandı. Tatar şunları belirtti:

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmekten duyduğum mutlulukla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Pediatri Servisinde emeği geçen ve Acil Durum Hastanemiz tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eder, vakaların artığı bu zorlu Pandemi günlerinde yüzümüzü güldüren Güneş bebeğimize sağlıklı güzel bir ömür dilerim.