Aile yardım çağrısı yaptı

Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası olan 9 aylık Asya Polatlı’nın Türkiye'deki tedavisi sürerken, ailesi dün yardım çağrısını yineledi.

Türkiye ile KKTC arasında Sağlık Alanındaki İşbirliği anlaşmaları uyarınca tedavisinin ilk aşaması ücretsiz yapılan Asya bebeğe uygulanacak ikinci aşama için 2 milyon lira maddi kaynak gerekiyor. Ücretsiz yapılan tedavi kapsamında Spinzara (Nusinersen) ilacı Asya bebeğin hastalığını yavaşlatacak. Ancak tedavinin diğer bir aşaması olan Zolgensma isimli ilaç ücretsiz tedavi kapsamı dışında. Zolgensma isimli ilaç için gereken 2 buçuk milyon dolar henüz bulunamazken, ailesi dün Asya bebek için açılan facebook hesabından hem yardım çağrısı yaptı hem de tedavi süreciyle ilgili bilgiler aktardı.

Ailesi tarafından paylaşılan mesajda şunlar belirtildi:

Ankara'da Asya’nın keyfi yerinde, hem huzurlu hem de mutlu

Burada bize çok iyi bakıyorlar... Asya güzelce dinleniyor, çünkü sırada daha büyük bir yurtdışı yolculuğu var. Hayalini kurduğu Zolgensma ilacına kavuşabilmek için gün sayıyor.

Mesajda yardım için banka hesap numaraları da paylaşıldı.

Asya bebek için yardım hesapları şunlar:

Türkiye İş Bankası TL

Hesap Adı: Asya Polatlı

Hesap No / IBAN: 6804-0147569

TR07 0006 4000 0016 8040 1475 69

Şube Adı: Gönyeli / K.K.T.C

Türkiye İş Bankası STG

Hesap Adı: Asya Polatlı

Swiftcode - ISBKTRISXXX

Hesap No / IBAN: 6804 - 0177623

TR13 0006 4000 0026 8040 1776 23

Şube adı: Gönyeli / K.K.T.C

Ayrıca Asya yazıp 6474 SMS atarak 20TL bağış yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 06:30