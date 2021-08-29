İhbar ele verdi

Suna ERDEN

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Lefkoşa’da yaşayan Selahattin Bozkurt’un evine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada satışa hazır 25 gram ağırlığında hintkeneviri, uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi,

bir tabanca ve 89 mermi ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 2 bin 500 TL de emare olarak alındı.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinde uyuşturucu maddeyi 220 Euro karşılığında satın aldığını, tabancayı ise 2007 yılında Girne limanından ülkeye gizlice soktuğunu itiraf etti. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 27 Ağustos 2021 tarihinde zanlının ikametgâhında uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 3 adet içinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, 27 ayrı pakette satışa hazır yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri ve hassas terazinin bulunarak, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının ikametgâhında ayrıca 9 milimetre çağında Star marka tabanca, 2 adet boş şarjör, 6 adet 7,65, 83 adet de 9 milimetre çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aracında da arama yapıldığını; torpido gözünde uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 2 bin Euro ve 2 bin 500 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeleri 25 Ağustos’ta aranan bir kişiden 220 Euro karşılığında satın aldığını, tabancayı ise 12 Aralık 2007 tarihinde Türkiye’den KKTC’ye Girne Turizm Limanı’ndan ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapan polis, zanlının a 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.