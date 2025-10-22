Büyük tepki gördü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye katılması gerektiği” yönündeki açıklaması, hem Türkiye’de hem de KKTC’de geniş yankı uyandırdı. Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, federasyon modellerinin artık geçerliliğini yitirdiğini savunarak, “Kıbrıs milli davamızdır, 81 Düzce’den sonra 82 KKTC olmalıdır” ifadelerini kullandı. Bu çağrı, Türkiye’de, Kıbrıs Türk siyasetinde ve toplumunda sert tepkilere neden olurken, birçok parti ve sivil toplum örgütü Bahçeli’nin sözlerini “halkın iradesine saygısızlık” olarak değerlendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “KKTC parlamentosunun acilen toplanması ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alması” çağrısını yineledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır." diye konuştu. Bahçeli, 19 Ekim’de KKTC’nin 6’ncı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğini, seçimde Tufan Erhürman'ın yeni cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatarak, seçimin geçici sonucu belli olduğunda kamuoyu ile paylaştığı görüşlerini yineleyerek, “Kıbrıs milli davamızdır, 81 Düzce’den sonra 82 KKTC olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Siyasi kesim ardı ardına açıklama yaptı

Özel: Halkın iradesine saygı duyacaksınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC seçimleri hakkında yaptığı açıklamalara tepki göstererek, “Dünyaya 'Kuzey Kıbrıs'ı tanıyın' diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. Oranın iradesine saygı duyacaksınız" dedi. Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 19 Ekim’de KKTC’de cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı kutladı, kazananın halk ve demokrasi olduğunu söyledi. Seçimlerde oy kullanma oranının yüzde 65 olduğunu kaydeden Özel, bu oranın önceki iki seçimdeki katılım oranının üzerinde olduğunu dile getirdi. Özel, “Kıbrıs halkının kendi kararlarını vermeye, kendi yöneticilerini seçmeye duyduğumuz saygıda da o kadar kararlıyız. Kimse Kıbrıs'ı Türkiye'nin arka bahçesi olarak görmesin." diye konuştu.

CTP: Hukuki gerçeklere aykırı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk halkının iradesini değersizleştiren herhangi bir siyasi söylemin kabul edilebilir olmadığına işaret ederek, demokratik olgunluğu koruyup, halkın güvenini ve ilişkileri zedeleyecek açıklamalara izin vermeme çağrısı yaptı. CTP, yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “KKTC’nin Türkiye’nin 82. ili olması” yönündeki açıklamalarını eleştirerek, Kıbrıs Türk halkının iradesine, siyasi eşitliğine ve uluslararası hukuk gerçeklerine tamamen aykırı olan bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu tür söylemlerin “Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkına, yıllardır süregelen kendi kendini yönetme mücadelesine ve uluslararası alanda saygı gören eşit siyasi özne olma talebine açık bir saldırı ve saygısızlık” olduğu vurgusu yapılan açıklamada, sandığa giderek, demokratik iradesini sandığa yansıtan halka teşekkür de edildi.

Çeler: Kabul edilemez

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik açıklamaları “demokrasiyi hazmedememe” olarak niteleyerek, eleştirdi. Çeler, "Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde verdiği emeğe saygısızlık olan bu açıklamalar faşizmin tütüsünü taşıyor.” dedi. Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun özgür iradesiyle sandığa gittiğini vurguladı. Çeler, “Bahçeli hem topluma hem de KKTC’ye saygısızlık yaptı. Kıbrıs Türk toplumunun tarihini öğrenmesini, bunu kabullenmesini ve özür dilemesini tavsiye ederim. Bu iş rakamlara ve nüfusa bakmaz.” ifadelerini kullandı.

Denktaş: Bahçeli’nin açıklamaları talihsiz

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM) Kurucusu Serdar Denktaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra yaptığı açıklamaları “talihsiz” olarak nitelendirdi. TAM Parti’den verilen bilgiye göre; Denktaş, Bahçeli’nin sözlerinin bir KKTC vatandaşı olarak kendisini “derinden yaraladığını” söyledi. “Halkımız, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden daha yüksek bir katılımla sandığa gitmiş ve iradesini göstermiştir” ifadelerini kullanan Denktaş, KKTC halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtti. Denktaş, “Önce anavatan halkımızın iradesine saygı duymalıdır ki; sonra başka ülkelerden aynı saygıyı görebilelim” dedi.

Özersay: Bu devlet kimsenin oyuncağı değildir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalara tepki göstererek, “Bu devlet kimsenin oyuncağı değildir. Herkes, sandık iradesine saygı göstermek zorundadır. Türkiye’deki tüm siyasi aktörler dahil!” dedi. Yazılı açıklamasında, “Türkiye’de faaliyet gösteren bir siyasi parti KKTC’nin geleceğine karar veremez” ifadelerini kullanan Özersay, Kıbrıs Türk halkının sandığa gidip, iradesini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. “Koalisyon ortağınız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu sonucu selamladı ve KKTC’nin altıncı Cumhurbaşkanı Erhürman’ı tebrik etti” diyen Özersay, “Tanıdığınız bir devletin kendi kaderini tayin hakkı vardır diyerek, ayrı bir devlet olarak kabul ettiğiniz KKTC’nin gelecekte böyle mi kalacağına; Güney Kıbrıs ile bir ortaklık mı kuracağına, yoksa Türkiye yahut bir başka devletle mi birleşeceğine siz karar veremezsiniz” şeklinde devam etti.

Vatandaşlar ne söyledi…?

Türkiye ve KKTC’den siyasi isimler tepkisini ortaya koyarken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar da görüşlerini dile getirdi. Vatandaşlar, Bahçeli’nin açıklamalarını yanlış olarak değerlendirdi. Mustafa Kordun isimli vatandaş Kıbrıs Türk halkının tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Hıdır Aksoy Hıdıroğlu ise Bahçeli’nin talebinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, “Ne dediğini bilmiyor” dedi. Arslan Bıçaklı, “KKTC’nin ayrı bir devlet olduğunu, Bahçeli’nin açıklamalarının dikkate değer olmadığını kaydetti. Bülent Gizer isimli vatandaşlar, KKTC’nin Türkiye’ye bağlanmasının tartışmaya dahi açılamayacağını ifade etti. Bu tür açıklamaların halkı da gerdiğini ifade eden Gizer, bu talebin uygun olmadığını söyledi.

Orhan Çakır ise KKTC’nin zaten Türkiye’ye bağlı olduğunu ancak ayrı bir devlet olduğunu söyledi. Çakır, Bahçeli’nin emekliye ayrılması, siyaseti bırakması görüşünü dile getirdi.

Yusuf Göngörmüş isimli vatandaş da Bahçeli’nin açıklamalarını çok yanlış olarak değerlendirerek, büyük bir mücadele sonucu kurulan KKTC’ye saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Havva Güngörmüş ise KKTC’nin ayrı bir devlet olduğunu ifade etti. Sevgi Erensu da KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olduğunu belirterek, Bahçeli’nin açıklamalarının yanlış olduğunu söyledi.