Seçim sonuçları ele alındı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Ahmet Savaşan ile 6 ilçe Başkanı Mustafa Akyön, Nahit Öncü, İbrahim Erbildim, Metin Güllü, Mutlu Atasayan ve Adil Özgey toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından UBP tarafından yapılan açıklamada “Özveriyle çalıştık. Alnımız ak, vicdanımız rahat. Görevimizin başındayız” denildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Genel Başkanımızın liderliğinde, partimiz 19 Ekim 2025 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde büyük bir özveriyle çalışmıştır. Parti kaynaklarımız en verimli şekilde harekete geçirilmiş, süreç kararlılıkla yönetilmiştir. Alnımız ak, vicdanımız rahattır. Görevimizin başındayız; partimize sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz.” Açıklamada, partinin birlik ve kararlılık içinde yoluna devam edeceği mesajı da verildi.

