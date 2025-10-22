Rekor teminat

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı üzerinden yapılan insan kaçakçılığıyla ilgili tutuklanan 4 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Afgan uyruklu şahısları muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye girişini sağlayan sivil hizmet görevlisi R.B. ve kaçakların sınırı ihlal ederek Güney Kıbrıs’a gitmesini sağlayan J.H.M., M.M. ve A.A.K geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve düne ertelenen teminat duruşması kapsamında yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Savunma, R.B. ile M.M. için kefil olabilecek tanıkları dinletti. Uzun süren duruşma sonrası mahkeme, R.B.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 500 bin TL nakit teminat yatırmasına, 3 kefilin 2’şer milyon TL kefalet senedi imzalamasına, diğer 3 zanlının ise bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Ne olmuştu

Zanlılar, Türkiye-KKTC ve Güney Kıbrıs üçgeninde organize edilen insan kaçaklığıyla 2 Ekim’de tutuklanmıştı.

Ercan’da sivil hizmet görevlisi olarak çalışan R.B.’nin 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde 10 farklı seferde 41 bin dolar rüşvet karşılığında görevini kötüye kullanarak, 15’i 18 yaşından küçük 61 Afgan uyruklu kişinin ülkeye kayıtsız girmesini sağladığı açıklanmıştı.

J.H.M.’nin kişi başı 300 dolar, M.M.’nin 200 dolar, A.A.K.’nın ise bin TL ve tespit edilemeyen miktarda benzin parası karşılığında ülkeye giriş yapan 61 Afgan’ı Ercan’dan alarak, Güney Kıbrıs’a yasa dışı geçmelerini sağladıkları belirtilmişti.

Ayrıca J.H.M.’nin 11 Haziran 2020 tarihinden beri toplam 3 bin 125 gün KKTC’de izinsiz kaldığı tespit edilmişti. A.A.K.’nin da ülkede kaçak yaşam sürdüğü, M.M.’nin ise KKTC-Pakistan vatandaşı olduğu belirtilmişti. Zanlılar geçtiğimiz hafta Cuma günü mahkemeye çıkarılmış, tutuklu yargılanmaları talep edilmişti.

Mahkeme, teminat duruşmasını 21 Ekim’e ertelemişti.

