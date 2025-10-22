Kazan kaynıyor

Kuzey Kıbrıs’ta 19 Ekim günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tartışmalar artarak devam ediyor.

İktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’ne mensup 2 kadın milletvekili kurultay çağrısında bulundu.

Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay “Alınan oylar ülke yönetim tarzımıza, parti içi yapımıza ve siyaseti ele alış biçimimize verilmiş net bir uyarıdır” derken, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra partisinin son 3 seçimde güvenoyu alamadığını belirterek ‘Hemen şimdi kurultay’ çağrısı yaptı.

UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da seçim sonuçlarıyla ilgili analizin çok iyi yapılması gerektiğini ifade etti.

UBP’li vekiller değerlendirme yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirdi. Canaltay, UBP’nin olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini belirtti. Canaltay yaptığı yazılı açıklamada, “Öncelikle seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı içtenlikle tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle, geride kalan beş yıllık görev süresi boyunca büyük bir özveri ile hizmet eden Sayın Ersin Tatar’a da teşekkür etmeyi borç biliyorum” dedi.

Canaltay: Halk bu seçimde güçlü bir mesaj verdi

Seçim sonuçlarının, sadece bir adayın kazanması ya da kaybetmesi anlamına gelmediğini, halkın bu seçimde güçlü bir mesaj verdiğini kaydeden Canaltay, şöyle devam etti: “Alınan oylar, bir federasyon tercihi olarak okunmamalıdır, tam aksine ülke yönetim tarzımıza, parti içi yapımıza ve siyaseti ele alış biçimimize verilmiş net bir uyarıdır. Bu uyarıyı doğru okumak, geleceğe hazırlanmak adına en önemli sorumluluğumuzdur. UBP, son üç seçimde de aynı ekiple, aynı anlayışla yola çıkmış ve her defasında kaybetmiştir. Kaybederken de tedbir almamış, kendi içinde bir muhasebe yapmamıştır. Bu tablo, bir siyasi partinin geleceğini ve ülke yönetimine olan iddiasını tartışılır hale getirmiştir. Halk, kaybetmeye alışmış bir UBP istememektedir.” Parti içerisinde yapılan uygulamaların siyaseti güçlendirmek yerine zayıflattığını ifade eden Canaltay, “Görev dağılımları ehliyet ve hakkaniyet esasına göre değil, dar çevrelerin tercihleriyle yapılmıştır. Bu durum hem parti tabanında kırgınlıklar yaratmış, hem de halkın gözünde güven kaybına yol açmıştır” dedi.

Altuğra: Partimiz halktan beklediği desteği göremedi

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UBP’nin “halk karşısında üçüncü kez güvenoyu alamadığını” belirtti. Altuğra, partinin tabanında büyük bir kırgınlık ve moral bozukluğu olduğunu vurgulayarak, “Parti içinde yapılan uygulamalar liyakatten, adaletten ve hukuktan uzak. Bu nedenle parti içindeki huzursuzluk hâlâ egemenliğini koruyor” ifadelerini kullandı. Seçim sonuçlarının ciddi bir sorgulama gerektirdiğini belirten Altuğra, “Seçim iki gün önce gerçekleşti ancak hâlâ bir grup toplantısı yapılmadı. Fatura bazı milletvekillerine kesilmeye çalışılsa da bu nafiledir” dedi. UBP tabanından yükselen seslere dikkat çeken Altuğra, açıklamasını “Yapılması gereken gayet açık ve nettir. Tabandan yükselerek gelen sesler doğrultusunda hemen şimdi olağanüstü kurultay” çağrısıyla tamamladı.

Taçoy: Seçim sonuçlarının iyi analiz edilmesi gerekiyor

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman’ı tebrik ederek, seçim sonuçlarının detaylı ve doğru bir şekilde analiz edilmesinin önemine dikkat çekti. Taçoy, yaptığı yazılı açıklamada halkın oylarının gayesinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Seçim sonuçlarının UBP özelinde ve sağ siyaset genelinde dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, “Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu siyasi tablo hakkıyla analiz edilmeden ve buna uygun bir gelecek haritası çizilmeden atılacak adımlar bizi yeniden sonu hüsranla bitecek bir yola sokabilir” dedi. Taçoy “UBP’li kardeşlerimizin vermiş olduğu mesajı doğru okumak demektir” ifadesini kullandı.