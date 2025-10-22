‘Gurur duyuyorum’

KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın seçim sonrası gösterdiği coşku ve güvenin kendisi için en büyük motivasyon olduğunu vurguladı. Erhürman, toplumun tüm kesimlerinden gelen olumlu tepkilerin, ülkeye ve geleceğe dair umutları güçlendirdiğini ifade etti. Erhürman, “Mutsuzluğa, umutsuzluğa teslim olmayacağız demiştik. İnsanlarımızın yüzlerinin gülüyor olması benim en büyük gururum” dedi.



Cumhurbaşkanı Erhürman, paylaşımında şunları belirtti:

“Birçok söz söylendi. Belki birçoğu daha söylenecek.

Konuşulması gereken konular, makamın ve ilişkilerin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde, konuşulmaya uygun yerlerde konuşulacak elbette.



Ben, seçim döneminde olduğu gibi onun sonrasında da sizleri dinlemeye devam ediyorum. “Uzun bir süreden beri ilk defa bu kadar rahat uyudum”. “Sevinçten ağladım”. “Çok uzun bir süreden beri bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum” gibi cümleleri duyuyorum. Hem de şu partiden, bu partiden, şu kesimden, bu kesimden değil, halkımızın tüm kesimlerinden.

Beni en çok etkileyen cümle de şu oldu: “Oğlum bana telefonda, burada yaşamaya karar vermiştim ama bugün kararımı değiştirdim; ülkeme geri döneceğim dedi.”

Belli ki birinci hedefimizi birinci günden gerçekleştirdik.



Mutsuzluğa, umutsuzluğa teslim olmayacağız demiştik. İnsanlarımızın yüzlerinin gülüyor olması benim en büyük gururum.

Umutsuzluğu siz yendiniz. Mutsuzluktan mutluluğa giden yolu siz açtınız. Bu halkın öz güvenini siz güçlendirdiniz. Kararı siz verdiniz.

Sizinle birlikte yürümüş olmak ve her gün daha da çoğalarak bu halk için hep birlikte çalışacağımızı bilmek onur veriyor, güç veriyor.

Bu noktaya nasıl geldiğimizi biliyoruz. Bundan sonra da, aynı şekilde, sabırla, soğukkanlılıkla, sebatla ve kararlılıkla, herhangi bir söze yanıt verme gailesine kapılmadan ama diplomasi ve diyalog çerçevesinde gerekli bilgilendirmeleri yapmaktan da asla imtina etmeyerek yolumuza devam edeceğiz.

Sorumluluğumun bilincindeyim ve sözümü yineliyorum: Bu halk yeniden, kendisiyle, ülkesiyle ve kurumlarıyla gurur duyacak.”

