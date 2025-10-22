Kıbrıs sorunu ilk sırada

Ömer KADİROĞLU

Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi, KKTC’de farklı kesimlerden olumlu yorumlar aldı. Seçim sonuçlarının beklenen doğrultuda gerçekleştiğini ifade eden vatandaşlar, Erhürman’dan başta Kıbrıs sorunu olmak üzere birçok konuda çözüm üretmesini bekliyor. Vatandaşlar, 6’ncı Cumhurbaşkanı Erhürman’dan hem Türkiye ile uyumlu bir iş birliği yürütmesini hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmasını talep ettiklerini dile getirdi. Eğitimden ekonomiye, iç ve dış politikadan gençlerin geleceğine kadar farklı alanlarda Erhürman’a yönelik umutlar ön plana çıkarken, halkın iradesinin sandığa yansıması memnuniyetle karşılandı.

Ne dediler…?

Eser Ecevit

“Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi beklenen bir sonuçtu. Kamuoyu yoklaması yaptığımızda ve çevremize baktığımızda bu sonucun çıkacağı belliydi. Bundan sonraki süreçte Erhürman zaten Türkiye ile iş birliği içinde hareket edeceği ve Kıbrıs Türkü’nün haklarını koruyacağını söyledi ve bunları yapacağı yönünde de inancımız vardır.”

Mehmet İslamoğlu

“Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Annan Planı’na ret yüzde 35, Tatar’a oy yüzde 35 çıktı. Demek ki Annan Planı gibi oldu iki devletli çözüm modeli. Sağ partilerin hemen hemen üçte biri de istemiyor. Federasyon olur mu onu da sanmıyorum. Belki de millete sorsak Rum mallarını bırakıp Avrupa pasaportunu almayı bile kabul edebilir. Tufan Erhürman’dan beklentimiz ılımlı ve uyumlu olmasıdır. Eski Cumhurbaşkanı güney ile çok ılımlıydı ancak Türkiye ile tartışıyordu. Bizim müzakere gücümüz Türkiye’den geliyor.”

Mehmet Kurtulmuş

“Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Sonucun böyle olacağı beklediğimiz bir durumdu. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin tabanı güçlü ancak Ulusal Birlik Partisi’nin tabanı maalesef hem çalışmadı hem de bölünüp parçalandı. Şimdi Rum tarafı masaya oturmaya mecbur kalacak ve bizimki de elini masaya vurarak haklarımızı savunacaktır. Bu yönde Erhürman’a inancım tamdır.”

Ahmet Yusufoğlu

“Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sonucu iyi oldu. Beklentimiz uzun süredir kontrolsüz kalan iç ve dış konuların kontrol altına alınması ve Kıbrıs konusunda federasyonun tekrardan konuşularak bir çözüme varmasıdır. Son 5 yıl Ersin Tatar biraz kendi başına kararlar aldı veya aldırdılar ama biz istiyoruz ki kendi ülkemizi kendimiz yönetelim.”

Sultan Gökşan

“Cumhurbaşkanı olarak Erhürman’ın seçilmesi halkın iradesidir ve hayırlı olmasını dilerim. Ben çok siyaseti takip eden birisi değilim ama gidip oyumu kullandım. Erhürman’dan beklentimiz çocuklarımız için iyi bir gelecektir. Üniversiteli bir sürü gencimiz var ve onların bu ülkede değerlendirebilecekleri imkanlar bulmalarıdır.”

Pembe Erışık

“Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları süper oldu. Beklediğimiz hatta artık olması gereken bir sonuçtur. Bunca senedir yeterince yıprandık ve bundan sonrasının çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Tufan Bey’den beklentimiz bu bozuk düzeni yavaş yavaş düzeltmesi ve yoluna koymasıdır. Eğitim sağlık ve diğer alanlardaki sorunların toparlanması gerekiyor. Bunların yapılacağına da inancım tamdır. Bütün Kıbrıs halkının uyandığını görüyoruz bu seçim sonuçları bize bunu gösteriyor. Bu düzenden bıktık usandık ve değişmesi gerekirdi öyle de oldu. Çok mutluyuz.”

Fevzi Cırık

“Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dilerim. Ülkenin iyiliği için çalışacağını düşünüyorum. Erhürman’dan beklentimiz Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturması ve artık bu ülkenin tanınmasını sağlamasıdır.”