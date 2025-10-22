Gözyaşlarıyla uğurlandı

Lefke’de sevilen ve sayılan gençlerden Rifat Kozan 20 yaşında hayata veda etti. Emekli polis Mehmet Ali Kozan ve Sayıştay personeli Şahiser Kozan’ın ikiz çocuklarından biri olan Rifat, birkaç gün önce rahatsızlanmasının ardından önce Cengiz Topel Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, yaşam mücadelesini kaybederek ailesini ve Lefke halkını yasa boğdu. Rifat Kozan’ın ani kaybı, hem ailesi hem de arkadaş çevresi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Genç yaşta hayata veda eden Kozan için Lefke Orta Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kozan ailesinin yakınları, çok sayıda seveni ve bazı milletvekilleri katıldı. Tören sırasında anne Şahiser Kozan ve baba Mehmet Ali Kozan’ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Özellikle anne Kozan’ın feryatları, törene katılanların yüreklerini dağladı. Törenin ardından Kozan, Lefke Mezarlığı’nda toprağa verildi. Lefke halkı, genç evladın kaybıyla derin bir üzüntü yaşarken, ailesi ve sevenleri acısını paylaşmak için bir araya geldi.