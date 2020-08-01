Dünyaca ünlü kruz gemileri Limasol’da

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Turizme destek

Dünyaca ünlü kruz gemileri Limasol’da
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   Uluslararası üne sahip altı kruz gemisinin, bakım ve ikmal için Güney Kıbrıs’ta bulunduğu, Limasol’a bağlı Moni bölgesindeki yüksek kısımdan geçenlerin denizde demirlemiş  gemileri görebildiği belirtildi.

   Fileleftheros gazetesi, uluslararası üne sahip altı kruz gemisinin, “ölü turizm döneminin” yaşandığı bugünlerde bakım ve ikmal için Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu yazdı.
   Gazete bu gemilerin isimlerinin “Regal Princess, Sky Princess, MaasDam, Seabourn Quest, Seabourn Encore ve Veendam” olduğunu da belirtti.
   Gazete; kruz gemilerinin adayı ziyaretlerinden memnuniyet duyulduğunu, böylesi kriz döneminde her fırsatın değerlendirildiğini kaydetti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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