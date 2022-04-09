EastMed projesi gömüldü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le dün sabah dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği görüşme ve görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Yeni Üçlü Masada- Nuland Enerji Alanında Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye İş Birliğine Dair Ortaya Bir Öneri Attı- Amerikalılar Türkiye Faydasını Görüyorlar- EastMed Boru Hattı Projesinin İnşa Edilmesini Kalıcı Olarak Gömdü” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Nuland’ın geçtiğimiz günlerde Ankara’daki temaslarda, ABD’yi öncelikle ilgilendiren şeyin, enerji ekseninde ve Ukrayna’daki Rus işgalinin ardından uluslararası ortam da göz önüne alınarak, bölgedeki yeni durumun nasıl şekilleneceği olduğu mesajını verdiğini yazdı.

Nuland’ın, Anastasiadis’le görüşmesinde, bunu, Amerikalıların Doğu Akdeniz’de ne görmek istedikleri konusunda daha net bir hale getirdiğini yazan gazete, Nuland’ın “enerji alanında Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye iş birliğini nasıl görürdünüz” sorusunu sorduğunu, ancak Washington’un niyetlerinin çok daha ileriye gittiğini iddia etti.

Nuland’ın sorduğu sorunun akademik bir soru olmadığını, ancak bunun Amerikalıların, bahse konu üç ülkenin önümüzdeki dönemde üzerinde çalışmasını isteyeceği “ev ödevi” olabileceğini yazan gazete, Amerikalıların masaya koyduğu şeyin, üç ülkenin katılacağı üçlü bir iş birliğinden başka bir şey olmadığına dikkati çekti.

Nuland’ın böyle bir oluşumun kurulmasından ortaya çıkan sorunları anladığını açıkça belirttiğini, bununla birlikte Nuland’ın, Türkiye’nin şu an ABD açısından sahip olduğu öneme yönelik bıraktığı mesajın net olduğunu kaydeden gazete, Rum kesiminin Nuland’ın soru/önerisine verdiği ilk ve doğrudan tepkinin çok da olumlu olduğunun görülmediğine işaret etti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bunu reddetmediğini, ancak şu anda Lefkoşa-Atina-Ankara üçgeninde neden bir işbirliği mekanizması kurulamayacağına dair bir dizi sebep ortaya koyduğunu belirtti.