Şeytana uymuş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da raf sorumlusu olarak çalıştığı Akun isimli iş yerinden Yusuf Salel’in teşvikiyle 13 karton sigara çaldığı iddia edilen İsmoil Berdier ve suç ortağı yakayı ele verdi.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, İsmoil Berdier’in çaldığı sigaraları 2 bin 150TL karşılığında Yusuf Salel’e sattığı açıklandı.

Hırsızlık olayının ise Yusuf Salel’in yardımıyla gerçekleştiği belirtildi. Salel’in söz konusu marketten alışveriş yaptığı, kasaya gittiği, bu esnada Berdier’in çaldığı sigaraları araca koyduğu belirtildi.

Duruşmada söz hakkı verilen zanlılardan İsmoil Berdier, “Şeytana uydum” dedi.

Bir kasayı oyaladı, diğer çaldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu,2022 yılı Ocak ile Nisan ayları arasında, İsmoil Berdier’in, Yusuf Salel’in teşvikiyle Akun isimli marketten 3 bin 420 TL değerinde 13 karton sigara çaldığını söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde, 6 Nisan 2022 tarihinde, Yusuf Salel’in alışveriş yaparak kasaya ödeme yaptığı sırada, Berdier’in, araca karton yüklediğinin gördüldüğünü ve aynı suçun 3 farklı tarihte daha işlendiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Polis, ilk etapta 13 karton tespit edildiğini ancak miktarın artma ihtimali olduğunu ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Mahkemede söz alan İsmoil Berdier, “Şeytana uydum” dedi.

Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.