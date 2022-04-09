Mum ve ekmek dağıtıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün akşam hayat pahalılığı, zamlar ve elektrik kesintileri düzenlenen eylemle protesto edildi. Eylemde halkın fakirleştiğine dikkat çekmek için ekmek, elektrik kesintilerini eleştirmek için ise mum dağıtıldı. Eyleme Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası öncülük ederken, bölge halkı da katıldı.

Sulu çemberde dün akşam saat 17.30 sıralarında toplanan eylemcilere Cumhuriyetçi Türk Partisi de destek verdi.

Eylemde yüzü aşkın kişi, pankart açarak ve slogan atarak hükümeti protesto etti. Çemberden geçen araçlara ekmek ve mum dağıtılan eylem, anıt çemberine kadar yürüyüş ile devam etti. Eylem saat 18.30 sıralarında tamamlandı.

Eylemler sürecek

Sendikalar önceki dün yaptıkları açıklamada eylemlere devam etme kararı almıştı.

Gazimağusa’da dün eylem gerçekleştiren sendikalar 11 Nisan Pazartesi günü Gazimağusa Vergi ve Araç Kayıt dairelerinde ve İskele Vergi Dairesinde tam gün uyarı grevi gerçekleştirilecek.

Eyleme katılan sendikalar ise şunlar:

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, DEV-İŞ’e bağlı; Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş, TÜRK-SEN’e bağlı; El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen,HÜR-İŞ’e bağlı; Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş.