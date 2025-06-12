Tüketici sevindi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de her Çarşamba günü kurulan açık pazarda bazı ürünlerin uygun fiyata satılması vatandaşı memnun etti. Pazarda salatalığın fiyatı 8 liraya kadar düşerken, 3 kilo domates 100 liradan alıcı bekledi. Ucuz ürünlerin yanı sıra bazı meyvelerin fiyatı cep yaktı. Kiraz kilosu 450 liradan satılırken, vatandaşlar, bütçelerine uygun olan ürünleri tercih ettiklerini söyledi. Vatandaşlar, pazar yerinde diğer haftalara göre fiyatların daha uygun olduğunu ancak genel anlamda bir pahalılığın söz konusu olduğunu söyledi. Vatandaşlar; yetkililerden hayat pahalılığını önleyecek, halkı rahatlatacak çalışmaları yapmalarını beklediklerini söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar şunları ifade etti:

Ne dediler…?

Ulu Nihatoğlu

“Bayram sonrası Çarşamba pazarında alışverişe geldim. Domatesin fiyatı düştü ancak çilekler ve muzlar çok pahalı. Buradan bir kilo alacağınız muzun yerine İngiltere’den iki kilo alabiliyorsunuz. Bu fiyatların daha aşağıya düşmesi için yetkililerin çalışmalar yapması gerekiyor. Portakalın şu anda dörtte biri ihraç ediliyor ve bunu arttırmaları gerekiyor. Petrol kuyusu ne ise narenciye de bizim için odur ancak çoğunu kuruttular ve artık bakmıyorlar.”

Tezel Başaran

“Pazar yerinde bu hafta biraz daha iyi ancak genel olarak fiyatlar çok yüksek olduğu için etkileniyoruz. Sezona yeni giren ürünler önce yüksek fiyata satılıyor, sonra yavaş yavaş düşüyor. Genel olarak ülkede her şeyin fiyatı çok yüksek ve bu fiyatların düşebilmesi için ülkenin daha profesyonel yönetilmesi ve halkın düşünülerek hareket edilmesi gerekiyor.”

Altan İmamzade

“Bayram sonrası pazar yerindeyiz ve fiyatlar çok yüksek. İki türlü fiyat vardır. Biri çok pahalı biri çok uygun ama; uygun fiyatlı ürünler de tatsız tuzsuzdur. Kiraz bu hafta pazarda 450 liradan satılıyor. Pazar yeri içerisinde bile her tezgahta farklı fiyat uygulanıyor. Mersin, Adana, Taşucu’ndan ürün ithalatını serbest bırakmaları gerekiyor. 4 kişinin eline bıraktılar bu işi ve 4 kişi milyoner olurken halk eziyet çekiyor.”

Nevit Khan

“Pazar yerinde fiyatlar market fiyatlarından daha pahalıdır. İstediklerimizi alıyoruz ancak yine de zorlanıyoruz. Bu fiyatların ucuzlaması için yetkililerin çalışma yapmaları gerekiyor. Eskiden 500 lirayla pazardan her şeyi alabiliyorken bugün bu parayla çok daha az ürün alıyoruz.”

Türkay Yavaş

“Pazar yeri fiyatları bence normaldir. Mevsiminde satılan ürünlerin fiyatı uygun oluyor. Pazarda salatalık 8 liraya bile bulunabiliyor. Genel olarak ülkenin ucuzlaması için ilgili bakanlığın piyasada denetim yapması gerekiyor. Yetkililerden halkın daha rahat alışveriş yapabileceği çalışmaları hayata geçirmesini bekliyoruz.”

Osman Yarkın (Esnaf)

“Satışlarımız çok zayıf. Ben toptan fiyatı 20 TL olan salatalığın elimde kalmaması için 8 TL’ye satıyorum. Üretim çok zorlaştı. Gübre akaryakıt ve elektrik fiyatlarında devlet bir iyileştirme yapmalıdır ki bu ürünlerin fiyatları daha da düşsün. Üreticiye destek olmaları lazım ki üretici de giderleri fiyatlara yansıtmak zorunda kalmasın.”

Emel Bali

“Pazar yerinde fiyatlar bu hafta biraz daha iyi durumdadır. Geçtiğimiz haftaya göre domates, fasulye ve daha birçok ürünün fiyatı düştü. Halkın daha rahat ve daha ucuz yiyecek alabilmeleri için yetkililerin çalışmalar yapması gerekiyor.”

Şenol Güven

“Pazar yerinde fiyatları gerçekten çok yüksek. Piyasanın da üzerine fiyatlar var burada. En fazla dikkatimi çeken kirazdır. Kirazın kilosu 450 TL. Genel olarak ülke çok pahalı ve bu fiyatların düşmesi için yetkililerin çalışmalar yapması gerekiyor. Eskiden kilo olarak aldığımız meyve ve sebzeyi bugün tane ile alıyoruz.”