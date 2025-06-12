Salako’nun ehliyetsiz, sigortasız, kaçak olduğu anlaşıldı

Lefkoşa’da ehliyetsiz, dikkatsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanan 26 yaşındaki Bayowa Salako elektrik direğine çarptı. Elektrik direği ve kablolar kullanılamaz hale gelirken, tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede ikamet izinsiz kaldığı da ortaya çıkan zanlı cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlının 8 Haziran 2025 tarihinde saat 07.30 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde ehliyetsiz, dikkatsizce ve sigorta kapsamaksızın bir şekilde seyrederken, yönetimindeki KB 861 plakalı araç ile direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak, Elektrik Kurumu’na ait direğe çarptığını söyledi. Polis; zanlının tutuklandığını, yapılan incelemede aracın sahibinin 7 Aralık 2023 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını belirlediklerini açıkladı. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını; yapılan soruşturmada ehliyetinin olmadığına ve ülkede 2024 yılı Kasım ayından beri kaçak yaşam sürdüğüne dair tespit yapıldığını açıkladı. Polis; elektrik direği ve kabloların kullanılamaz hale geldiğini, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını; ülkede yasal statüsü olmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025, 10:18