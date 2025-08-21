‘Kararlı bir şekilde çalışıyoruz’

Başbakan Ünal Üstel, İnşaat Mühendisleri Odası Mehmet Göze Yapı Malzemeleri ve Mekaniği Laboratuvarı açılış törenine katıldı. Üstel, törende yaptığı konuşmada KKTC ekonomisini daha güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Üstel, 30 yıldır mücadelesi verilen ve 20 yıldır her hükümetin gündeminde olmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen bu projenin, kendi hükümetleri döneminde gerçekleştiğini vurguladı. “Çünkü biz irade koyduk, kararlılık gösterdik, ihtiyaçtır dedik ve bugün bu güzel açılışa hep birlikte şahitlik ediyoruz. Biz hayal değil, gerçek üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Önlem almak bizim görevimizdir

Hükümetin, odalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ülkede çağdaş bir yapı denetim sistemi oluşturmak için kararlılıkla çalıştığını aktaran Üstel, 20 yıllık mücadelenin ardından taşın altına kendi ellerini koyduklarını söyledi. “Önlem almak bizim görevimizdir. Halkımız bize bu görevi, ‘önlem alın’ diyerek verdi” dedi.

Laboratuvarın oluşumuna katkı sağlayan Mağusa Belediye Başkanı’na teşekkür eden Üstel, bu projenin hükümet, bakanlıklar ve sivil toplum dayanışmasının en güzel örneği olduğunu belirtti ve “Dayanışmayla yükseliyoruz” dedi.

Üstel, doğal afetleri felakete dönüştürenin ihmaller olduğunu vurguladı ve bu ihmallere asla göz yummayacaklarını, yasalar çerçevesinde gerekli tedbirleri alacaklarını, kimseye ayrıcalık tanımayacaklarını ifade etti. Üstel, yapı denetiminde yeni düzenlemeler gerekiyorsa odalara açık çağrı yaptığını belirterek, “Gelin birlikte değiştirelim” dedi.

Güvenli bir gelecek için, güvenli yapılar

“Güvenli bir gelecek için, güvenli yapılar” sloganıyla sözlerini sürdüren Üstel, açılışı yapılan laboratuvarın güvenli yapıların oluşmasına hizmet edeceğini açıkladı. Artık ülkeye gelen her demirin laboratuvarda test edileceğini, standartlara uymayan malzemelerin geri gönderileceğini, böylece hem ülke güvenliğinin sağlanacağını hem de kalitesiz malzeme girişine son verileceğini söyledi.

Üstel, laboratuvarın hayata geçmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür etti.

