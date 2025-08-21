Birçok proje hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 yıl içinde sağlık, altyapı, yükseköğrenim, turizm, tarım ve sanayi alanla-rında yatırımlar yapıldığını, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin atıldığını ve sosyal projelerin yürü-tüldüğünü dile getirdi. Tatar, görev süresince halk, devlet ve gençler için çalıştığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde düzenlenen kadınların da-vetli olduğu New York Görüşmeleri Bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda sinevizyon gösterimi yapıldı ve Cumhurbaşkanı Tatar bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, göreve gelirken iki dev-letli çözüm ve Türkiye ile iyi ilişkiler için yola çıktığını, görev süresince halk, devlet ve gençler için çalıştı-ğını aktardı. Yurtdışı ziyaretlerinde Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını anlattığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil ettiğini kaydetti.

Görev süresi boyunca yaptığı çalışmaların gölgelenmeye çalışıldığını söyleyen Tatar, Rum tarafının eşit bir antlaşma istemediğini, Crans Montana Görüşmeleri’nde sıfır asker ve sıfır garanti önerdiğini ifade etti. Federasyon çözüm modelinin Kıbrıs Türkü’nün varlığını tehlikeye attığını belirterek, iki devletli çözüm siyasetinin Türkiye’nin tam desteğiyle yürütüldüğünü vurguladı.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda federasyon defterinin kapandığını kayda geçirdiğini, Türkiye’nin garantörlüğünden ve askeri varlığından vazgeçilmeyeceğini söyledi. Muhalif kesimlerin yıpratma çalışmaları yürüttüğünü, iki devletli çözüm siyasetinin sürdürül-mesi gerektiğini belirtti. Tatar, Cumhurbaşkanlığı eski binasının müzeye dönüştürüleceğini ve yeni Yerleşke’nin tamamlanarak halkın kullanımına açıldığını ifade etti.



