Ekonomik kriz herkesi vurdu

Direktörü olduğu iki ayrı şirkete ait yazdığı çekler karşılıksız çıkan ve yapılan tebligata rağmen 264 adet çek yapraklarını iade etmeyen iş insanı Erdinç Küçükuncular, Poliçeler Yasasına Aykırı Hareket suçundan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının 29 Mart 2025 tarihinde direktörlüğünü yaptığı Erdinç Kuyumculuk adına kaşelenmiş bir bankaya ait 13 bin 315 Euro tutarındaki çek yaprağını başka bir bankaya yazdığını, ancak çekin karşılıksız çıktığını belirtti.

Polis, karşılıksız çıkan çekin ardından zanlıya elinde bulunan 101 adet çekin iadesi ve gerekli bildirimleri yapması için 12 Haziran’da taahhütlü mektup gönderildiğini, ancak yasal süre olan 10 iş günü içinde söz konusu çek yapraklarını teslim etmediğini kaydetti.

Polis, zanlının 30 Nisan 2025 tarihinde ise direktörlüğünü yaptığı Küçükuncular Simit Dünyası Ltd. adına kaşelenmiş bir bankaya ait bin 500 Euro tutarındaki çeki Özmerhan Otomotiv’e yazdığını, ancak bu çekin de karşılıksız çıktığını söyledi. Polis, bu olayın ardından zanlıya 163 adet çekin iadesi ve gerekli bildirimleri yapması için 10 Haziran’da taahhütlü mektup gönderildiğini, fakat zanlının yine yasal sürede çekleri teslim etmediğini açıkladı.

Polis, olayın 17 Temmuz 2025’te polise bildirildiğini, zanlının yasal ihtar tahtında kendisine yapılan dava tebliğlerini kabul ettiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 60 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı konması, haftada bir gün ispat-ı vücut etmesi ve 2 kefilin 600 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

