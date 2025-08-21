Hayati tehlikesi olanlar var

Lefkoşa’da üçü ağır toplam 8 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklanan zanlı Can Avşar, mahkemeye çıkarıldı.

Sürücü hakkında 2 gün ek tutukluluk kararı verilirken, üç yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; kazanın 19 Ağustos 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Akasya Sokak’ta meydana geldiğini söyledi. Polis, YY 345 plakalı araç sürücüsü Yeşim Avcı’nın Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde anayola giriş yaptığını belirtti. Polis, Avcı’nın yolun karşısında bulunan Şehit Hüsnü Mustafa Sokağa giriş yapmak için düz devam ettiği sırada, solundan Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden Can Avşar (E-36) yönetimindeki ZD 809 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu açıkladı.

Polis, çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan YY 345 plakalı aracın, kaldırım üzerine çıkarak bir işyerinin duvarı ile cam vitrinine de çarptığını kaydetti.

Polis memuru; Yeşim Avcı ile onun aracında yolcu olarak bulunan Masal Demirtaş (4), Murat Demirtaş (11), Elif Demirtaş (14), Ada Demirtaş (15), Melek Demirtaş (26) ve ZD 809 plakalı araç sürücüsü Can Avşar ile araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım Şimşek’in (E-28) yaralandığını kaydetti.

Polis, yaralılardan Melek Demirtaş kafa travması nedeniyle yoğun bakımda; Masal, Murat ve Elif Demirtaş ise kafa travması ve beyin kanaması teşhisiyle çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını açıkladı. Polis, Ada Demirtaş’ın kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisinde, Yeşim Avcı’nın omurilik ve kaburga kırığı nedeniyle cerrahi serviste, Can Avşar ile Yıldırım Şimşek’in ise acil serviste tedavi altına alındıklarını kaydetti. Polis, Can Avşar’ın tedavisi bittikten sonra taburcu edildiğini, akabinde tutuklandığını kaydetti.

Maddi zarar 850 bin TL

Polis memuru; kaza sonucu ayrıca ZD 809 plakalı araçta 450 bin TL, YY 345 plakalı araçta 400 bin TL ve konu işyerinde 70 bin TL hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının sigortasının aracı satın aldığı kişinin adına olduğunu ve sigorta kapsamında olup olmadığının araştırılacağını kaydetti. Soruşturmanın sürdüğünü, üç kişinin hayati tehlikesinin devam ettiğine ve suçun nevinin değişebileceğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, iki gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

