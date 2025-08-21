Yüksek Mahkeme ve Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü’nün KKTC yargısı ve devletine iliş-kin açıklamalarına tepki gösterdi.

Yüksek Mahkeme, AB Sözcüsü’nün KKTC yargısını tanımadığı yönündeki açıklamasının bağımsız KKTC yargısında derin hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Mahkeme, AB’nin TAIEX Ofisi aracılığıyla yıllarca KKTC yargısıyla eğitim ve seminer çalışmaları yürüttüğünü hatırlattı. Yazılı açıklamada, KKTC Mahkemele-ri’nin yalnızca anayasa ve yasaların verdiği yetki çerçevesinde ve yargıç bağımsızlığıyla çalıştığı vurgu-landı. Devam eden yargısal süreçlerle ilgili yorum yapılmasının uygun olmadığı, tüm tarafların saygı göstermeye davet edildiği kaydedildi. Mahkeme ayrıca, yargı sürecinde verilen hükümsüz tutuklu kararlarının dünya genelinde yaygın uygulamalar olduğu ve adil yargılanma ilkeleriyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı, AB Sözcüsü’nün açıklamalarını şiddetle kınadı ve ifadelerin AB’nin Kıbrıs konusun-daki taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir örneği olduğunu vurguladı. Bakanlık, KKTC’de vatandaşlar ve yabancıların adil yargılanma haklarından eksiksiz yararlandığını belirterek, AB’nin Rum tarafının propagandasına alet olmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu. AB Sözcüsü’nün açıklamalarının Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu cesaretlendirdiği kaydedildi.

Sözcü ne demişti?

Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü, KKTC’de 5 Kıbrıslı Rum'un yargılanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, AB'nin ne "sahte devleti" ne de "sözde yargı sistemini" tanıdığını söylemişti. Sözcü, bu yargılamaların "yasa-dışı" olduğunu ve AB'nin Birleşmiş Milletler ile sürekli temas halinde olduğunu ifade etmişti.

