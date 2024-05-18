Zehirleniyoruz

Ömer KADİROĞLU

Adada genelinde etkili olan tozlu hava vatandaşlara zorluklar yaşatırken diğer yandan Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi içerisine belediye tarafından dökülen çöplerin sıklıkla yanması veya yakılması çevreye zehir saçıyor.

Belediye tarafından söz konusu su arıtma tesisi içerisindeki havuza dökülen çöpler dün yine yandı.

Ortaya çıkan duruma tepki gösteren vatandaşlar, yakılan çöplerin ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini, zehir soluduklarını belirterek, “Bu çöpleri Güngör’e götürmek ve orada depolamak çok mu zor” diye soruyor.

Bölgede dün çıkan yangın alanında hiçbir iş makinasının bulunmamasının bazı şüpheleri de doğurduğunu belirten bir vatandaş, “Yangınlar bilinçli olarak mı çıkarılıyor. Çünkü yangın alanında hurda toplayanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Lefkoşa Türk Belediyesinin bu konuda bölge halkına tatmin edici bir açıklama yapması gerekiyor” dedi.