‘Oğlumu benden aldılar’

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu madde ithal, alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Ogeday Yasin Er ile Kayra Büke İnak’ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti. Sanıkların, 280 gram hint-keneviri ve bir gram 98 miligram kokain türü uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollarla temin edip ülkeye soktukları, satıp para kazanmayı amaçladıkları açıklandı. İkisi de 20 yaşında ve öğ-renci olan sanıklar kararın ardından cezaevine gönderilirken, Kayra Büke İnak’ın annesi feryat etti. “Oğ-lumu benden aldılar” diye gözyaşı döken anneyi eşi güçlükle zaptetti.



Esas suçlu onlar değil

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, karar öncesi itham edildi. Sanıklar, Mustafa Gargınsu aracılığıyla 280 gram hintkeneviri, bir gram 98 miligram kokain türü uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan ithal, alma ve tasarruf suçlarından aleyhlerine okunan davaları kabul etti. Daha sonra sanıkların avukatı savunma yaptı. Savunma, her iki sanığın 20 yaşında üniversite öğrencisi olduğunu, uyuşturucuya alıştırıldıklarını, kullanıldıklarını ve suça itildiklerini söyledi. Savunma; sanıkların genç ve tecrübesiz olmasından dolayı kolaylıkla kandırıldıklarını, asıl suçluların bu sanıklar olmadığını söyledi



Tüm hususlar değerlendirildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların aleyhlerine getirilen davaları kabul etmeleri üzerine sa-vunmalarının dinlendiğini, her iki sanığın da uyuşturucu maddeleri Mustafa Gargınsu aracılığıyla Gü-ney Kıbrıs’tan ithal ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Heyet başkanı, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdiklerini belirtti. Başkan, sanıkların uyuşturucu maddeleri yalnızca kendi kullanımları için değil, para kazanma amacıyla başkalarına satmak üzere ithal ettiklerinin ortaya çıktı-ğını vurguladı. Başkan, 280 gram hintkenevirinin çok sayıda kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğunu, ayrıca ithal edilen kokainin en tehlikeli uyuşturucu türlerinden biri olması nedeniyle suçun vahametini artırdığını ifade etti. Mahkeme; kokain miktarının cüzi olmasını sanıkların lehine değerlendirse de, işle-nen suçun toplumda yarattığı tehlike, uyuşturucu maddelerin yaygınlığı ve kamu sağlığını tehdit eden boyutu dikkate alındığında, hapis cezası dışında bir seçeneğin uygun olmayacağı kanaatine vardıklarını belirtti.



Cezaları açıklandı

Başkan, ceza takdirinde iki temel ilkeye dikkat çektiğini belirterek, bunlardan birinin sanıkların ıslah edilmesi, diğerinin ise kamu yararının korunması olduğunu söyledi. Başkan, Yüksek Mahkeme’nin içtihatlarına atıfta bulunarak, toplum huzurunu ve sağlığını bozan uyuşturucu suçlarında caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Başkan, sanıkların genç yaşta olmalarını, sabıkasız oluşlarını ve davalarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymalarını lehlerinde dikkate aldı ancak, suçun planlı şekilde işlenmesi, uyuşturucu maddelerin miktarı ve sanıkların para kazanma amacıyla hareket etmeleri aleyhlerinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdi. Sonuç olarak, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Ogeday Yasin Er ve Kayra Büke İnak’ın aleyhlerine getirilen tüm dava-lardan suçlu bulunduklarını belirterek, her iki sanığın da 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini açıkladı.