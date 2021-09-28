Görgü tanığı ele verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya ait Alayköy’de park halindeki aracın camını taşla kırarak 3 cep telefonu, 320 lira parayla kredi kartlarını çalan Barış Polat, kısa sürede yakalandı. Bir görgü tanığının ifadesi üzerine yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının camını taşla kırdığı araçtan T.U. (E-55) ile oğluna ait cüzdan ve içerisindeki parayı, cep telefonlarını, kredi kartı ve kimlik belgelerini çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis,26 Eylül 2021 tarihinde Alayköy’de meydana gelen hırsızlık olayında T.U.’ya ait park halinde bulunan MS 934 plakalı aracın camının taşla kırıldığını söyledi. Polis, araç içerisinden T.U. ve oğluna ait; 3 adet cep telefonu, bir adet para cüzdanı, 3 adet kimlik kartı, bir adet sürüş ehliyeti, 2 adet bankamatik kartı ile toplam 320 TL nakit para çalındığını belirtti.

Şikâyet üzerine olay yerine gidildiğini belirten polis, taşın araç içinde bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, soruşturma başlatıldığını, bir görgü tanığının ifadesi ışığında Barış Polat’ın suçu işlediğini tespit ederek, Alayköy’de gözaltına aldıklarını söyledi.

Polis, T.U.’ya ait cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunup emare alındığını ancak aranan emreler, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.