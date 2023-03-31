Fanatikler görevde

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen “Granfondo” dünya bisiklet turnuvasına Türkiye’den de katılım olması sebebiyle Baf merkezine, diğer katılan ülkelerin bayraklarıyla birlikte Türk bayrağı da asıldığı ancak bayrağın tepkiler sonrasında indirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Baf’ta bugün başlayacak ve 2 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek “Granfondo” bisiklet yarışlarına katılan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 39 ülkenin bayraklarının Baf meydanında göndere çekildiğini ancak Türk bayrağına gelen tepkiler sebebiyle bayrağın indirildiğini yazdı.

Spor Örgütü (KOA) ve spor etkinliğinin organizatörünün, etkinliğe katılan 39 ülkenin bayraklarının Baf merkez meydanına asılması kararı aldıklarını ve Baf Belediyesi’nden görevlilerin de aralarında Türkiye bayrağının da bulunduğu tüm bayrakları göndere çektiklerinin belirten gazete, bayrağın asılmasından birkaç dakika sonra tepkilerin gelmeye başlaması üzerine ise görevlilerden birinin kişisel inisiyatifiyle KOA’yı telefonla arayarak “ne yapması gerektiğini” sorduğunu aktardı.

Gazete, KOA’dan yetkililerin ise görevliye, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye katılım olduğunda onlar bizim bayrağımızı asıyorlar, o yüzden bayrak kalacak” talimatı geldiğini belirtirken, buna karşın kısa bir süre sonra Baf Belediyesi’nin iki meclis üyesinin meydana giderek kendi inisiyatifleriyle bayrağı indirdiklerini vurguladı.