Maddi zarar oluştu

İskele- Gazimağusa anayolunda meydana gelen kazada yoldan çıkan araç, bilgi ve yön verici levhaya çarptı.

Kaza sonucu sürücü Mert Akgül yaralanmazken, yön levhası zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki FY 320 plakalı aracı ile İskele istikametinden Gazimağusa’ya doğru seyreden Mert Akgül, Salamis Otel Çemberini döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun geliş ve gidişini ikiye ayıran refüje çıkıp, bilgi ve yön verici levhaya çarptı. Kaza sonucu yaralanma olmazken, polis soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023, 09:44