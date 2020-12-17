Faşizmin gerçek yüzü

Rum Meclisi’nde 2021 yılının bütçesi görüşülürken, terör örgütü ELAM’ın lideri Hristos Hristu,

ırkçı tavırlarıyla dikkat çekti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Hristu, 4 yıldır ret oyu verdiği bütçeye, bu yıl, ülkede var olan olağanüstü koşullar nedeniyle olumlu oy vereceğini açıkladı ve şartlarını da sıraladı.

Hristu; siyasi sığınma başvuru sahiplerine, yeni sınır kapılarının açılması ve bakımına, özel okullarda öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilere yönelik ödenekler dışında bütçeyi onaylayacağını belirtti.

ELAM Başkanı Hristos Hristu, bütçeye lehte oy vermenin hükümete can simidi ve beyaz çek verme anlamına gelmediğini, hükümete yönelik değil mücadele veren halka yönelik olduğunu da ifade etti.

Neofitu işbirliği önerdi

Fileleftheros gazetesi, mecliste bütçe görüşmelerinin dün başladığını ancak onaylanmaması tehlikesinin bulunması üzerine DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun bu konuda inisiyatif alarak tüm siyasi partileri iş birliğine çağırdığını yazdı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yaptığı konuşmada bütçenin onaylanmaması durumunda, DİSİ’nin, görüşlerin ve önerilerin benimsenmesi için siyasi partilerle istişarelerde bulunması gerekeceğini belirtti.

“Hükümetin, bütçe konusunu partilerle görüşmesi gerekirdi” ifadesini kullanan Kiprianu, toplumun uzlaşma istediğini ve esas sorumluluğun hükümete ait olduğunu söyledi.

Ev karantinasında olması nedeniyle açıklaması DİKO Meclis Grup Başkanı Panikos Leonidas tarafından okunan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise altın pasaportlar konusundaki dosyaların Sayıştay’a verilmesi ve ilgili araştırmanın yapılması konusunda ısrarlı olduklarını dile getirdi.

Papadopulos, toplumun istediği doğru denetimi sağlamak için tüm muhalefet partilerinin seslerini birleştirmesi çağrısında bulundu.