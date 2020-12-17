Tekneler battı

Gazimağusa’da önceki gece başlayıp dün sabah saatlerine kadar süren fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, Palm Beach balıkçı barınağında 3 tekne battı, 1 tanesi de karaya oturdu. Teknelerde maddi hasar oluşurken, devrilen ağaçlardan dolayı da bazı evlerin çatılarının zarar gördüğü belirtildi.

Meteoroloji Dairesi’nin günlerdir uyarısını yaptığı şiddetli fırtına Gazimağusa bölgesinde etkili oldu.

Gazimağusa’da önceki gece başlayan şiddetli rüzgâr sabah karşı şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü. Fırtına ile birlikte yağışlı hava da etkili olurken, bazı bölgelerde ağaçlar yerinden söküldü.

Gece boyunca etkisini gösteren şiddetli fırtına karada olduğu gibi denizde de zarara yol açtı.

Fırtına nedeni ile Palm Beach bölgesinde bulunan balıkçı barınağında bağlı 2 balıkçı teknesi, 1 sürat teknesi battı,1 teknede sürüklenerek karaya oturdu.

Teknelerde maddi hasar oluşurken, devrilen ağaçlardan dolayı da bazı evlerin çatılarının zarar gördüğü belirtildi.