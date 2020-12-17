Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Girne’de tahsildar olarak çalıştığı eczane adına piyasadan topladığı paraları iş yerine teslim etmeyip çaldığı iddia edilen Murat Tutuş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat istendi.

Soruşturmayı yürüten polis, Girne'de faaliyet gösteren Kut Ecza Deposu isimli işyerinde tahsildar olarak çalışan Murat Tutuş'un 2020 yılı Kasım- Aralık ayları arasında hırsızlık suçları işlediğini söyledi. Polis, zanlının 9 Kasım’da 1079,51 TL,14 Kasım’da 2 bin 160,81 TL, 19 Kasım’da 1737,83 TL, 24 Kasım’da 9 bin 266,35 TL tahsil ettiğini ancak 4 ayrı eczaneden aldığı paraları iş yerine vermeyerek çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 4 Aralık’ta 4 bin 960 TL, 9 Aralık’ta da 3 bin 86,07 TL olmak üzere iki eczaneden tahsil ettiği paraları çaldığını kaydetti.

Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı yargılanıncaya kadar bir ayı aşmayan bir süre ile cezaevine gönderdi.