‘Fuhuşa teşvik suçu işlediler’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yabancı uyruklu 21 yaşındaki bir kadını 150 dolar karşılığında zorla erkeklere pazarladıkları iddia edilen Anurika Jecinga Ngonadi ve Adurance Mercy Okuaza polise yapılan ihbar üzerine yakalandı.

Fuhuşa teşvik suçundan gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, suçla bağlantılı yabancı uyruklu bir kadının daha arandığı belirtildi.

Zanlıların 21 yaşındaki kadını fuhuşa zorladıkları, olayın 15 Aralık 2020 tarihinde polise bildirildiği açıklandı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Anurika Jecinga Ngonadi ve Adurance Mercy Okuaza’nın aranan bir şahıs ile birlikte 13 Aralık tarihinde İ.A.G isimli kadını 150 dolar karşılığında bir erkekle birlikte olması için zorladıklarını söyledi. Polis, İ.A.G ile cinsel ilişkiye girecek olan söz konusu erkek şahsın kimliğinin ise henüz tespit edilmediğini ifade etti.

Olayın 15 Aralık 2020 tarihinde bildirildiğini, ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis ilk etapta Anurika Jecinga Ngonadi ve Adurance Mercy Okuaza’nın tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, suçla bağlantılı bir kişinin arandığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmediler

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlılar ise suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar, “Olayla alakamız yok” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, haklarında fuhuşa teşvik suçundan soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.